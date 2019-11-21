Кабмін додав ще 4 установи до переліку стратегічних підприємств

Кабінету міністрів ухвалив постанову, згідно з якою був змінений перелік підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, інформує БІЗНЕС.

Ухваленою на засіданні Кабміну постановою до діючого переліку стратегічних підприємств включено 4 об'єкти:

- АТ "Укрзалізниця", оскільки підприємство входить до реєстру великих платників податків та є природним монополістом.

- ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім Я. Осади", оскільки воно відповідає критеріям стратегічних підприємств, частка продукції яких на загальнодержавному ринку товарів має важливе соціально економічне значення.

- ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", оскільки кількість працюючих працівників товариства перевищує 5000 осіб, а також воно є великим платником податків.

- ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами", оскільки воно відповідає трьом критеріям стратегічних підприємств: внесено до категорії цивільної оборони; є підприємством, контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції; є виконавцем загальнодержавних цільових науково-технічних програм і державних замовлень.

Також цією постановою уряд виключив з переліку стратегічних підприємств 39 об’єктів, з них: 4 об’єкти Мінекономіки, діяльність яких не відповідає жодному з критеріїв, 4 об'єкти, на базі яких утворено АТ "Українська залізниця", які припинені як юридичні особи та 31 об’єкт Держкомтелерадіо, які були реорганізовані шляхом приєднання до ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

У відомстві зазначили, що законодавством не передбачена заборона на приватизацію підприємств, які включені до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

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