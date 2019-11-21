Кабмін додав ще 4 установи до переліку стратегічних підприємств

Кабінету міністрів ухвалив постанову, згідно з якою був змінений перелік підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, інформує БІЗНЕС.
Ухваленою на засіданні Кабміну постановою до діючого переліку стратегічних підприємств включено 4 об'єкти:
- АТ "Укрзалізниця", оскільки підприємство входить до реєстру великих платників податків та є природним монополістом.
- ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім Я. Осади", оскільки воно відповідає критеріям стратегічних підприємств, частка продукції яких на загальнодержавному ринку товарів має важливе соціально економічне значення.
- ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", оскільки кількість працюючих працівників товариства перевищує 5000 осіб, а також воно є великим платником податків.
- ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами", оскільки воно відповідає трьом критеріям стратегічних підприємств: внесено до категорії цивільної оборони; є підприємством, контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції; є виконавцем загальнодержавних цільових науково-технічних програм і державних замовлень.
Також цією постановою уряд виключив з переліку стратегічних підприємств 39 об’єктів, з них: 4 об’єкти Мінекономіки, діяльність яких не відповідає жодному з критеріїв, 4 об'єкти, на базі яких утворено АТ "Українська залізниця", які припинені як юридичні особи та 31 об’єкт Держкомтелерадіо, які були реорганізовані шляхом приєднання до ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".
У відомстві зазначили, що законодавством не передбачена заборона на приватизацію підприємств, які включені до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Нагадаємо:
- У січні 2019 року Кабінет міністрів України затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які планується виставити на продаж, – ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" та інші.
- 2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує перелік об'єктів, що не підлягають приватизації.
- 28 жовтня президент підписав закон про скасування переліку об'єктів заборонених на приватизацію.
- Мінекономіки готує до приватизації 737 підприємств.
- 15 листопада Парламент заборонив приватизацію підземних газосховищ.