Уряд планує впровадити електронні довіреності

Кабінет міністрів України планує запровадити електронні довіреності у додаток до паперових та подати відповідний закон до Верховної Ради.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Уявіть собі, що ви оформлюєте у нотаріуса довіреність. І ось, крім того, що він вам дає її на стандартному паперовому бланку, він також вам надсилає pdf-файл (поштою, у месенжер, на флешці — не важливо) із своїм накладеним електронним підписом", — зазначив Дубілет.
За його словами, електронні довіреності зручніші і безпечніші. "Уявіть, що вам потрібно терміново передати довіреність в інше місто (або навіть просто в інший район). І замість того, щоб передавати паперовий бланк поштою або їхати кудись, ви просто скидає її, кому потрібно, поштою або в мессенжер!
Крім зручності, є ще одна важлива перевага. Файли з е-підписами більш безпечні! Адже частина випадків рейдерства трапляються саме через підроблені бланки довіреностей", — повідомив міністр.
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Дубілет сподівається, що уряд передасть відповідний законопроєкт у парламент у найближчі тижні. "У нотаріусів і так є е-підпис, вони і зараз можуть накладати його в пару кліків на будь-які файли. Треба лише змінити пару рядків у законах і підзаконці. Саме цим ми зараз з Мін'юстом та Нотаріальної палатою і займаємось", — підсумував він.
Нагадаємо:
- У жовтні 2019 року Кабмін презентував новий проєкт "Е-контракт", який об’єднує бази Держказначейства, Міністерства фінансів та платформи Prozorro.
- У листопаді Мінюст в рамках боротьби з рейдерством почав впроваджувати додаткову опцію авторизації реєстраторів нерухомості через Google Authentificator, яку планують зробити обов’язковою. Тобто для реєстрації угод з нерухомістю потрібно буде не тільки електронний підпис, а й SMS-пароль.