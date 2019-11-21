Уряд планує впровадити електронні довіреності

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook, інформує БІЗНЕС.



"Уявіть собі, що ви оформлюєте у нотаріуса довіреність. І ось, крім того, що він вам дає її на стандартному паперовому бланку, він також вам надсилає pdf-файл (поштою, у месенжер, на флешці — не важливо) із своїм накладеним електронним підписом", — зазначив Дубілет.

За його словами, електронні довіреності зручніші і безпечніші. "Уявіть, що вам потрібно терміново передати довіреність в інше місто (або навіть просто в інший район). І замість того, щоб передавати паперовий бланк поштою або їхати кудись, ви просто скидає її, кому потрібно, поштою або в мессенжер!

Крім зручності, є ще одна важлива перевага. Файли з е-підписами більш безпечні! Адже частина випадків рейдерства трапляються саме через підроблені бланки довіреностей", — повідомив міністр.

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Дубілет сподівається, що уряд передасть відповідний законопроєкт у парламент у найближчі тижні. "У нотаріусів і так є е-підпис, вони і зараз можуть накладати його в пару кліків на будь-які файли. Треба лише змінити пару рядків у законах і підзаконці. Саме цим ми зараз з Мін'юстом та Нотаріальної палатою і займаємось", — підсумував він.

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