Столичний суд візьметься за справу "Сітістейтсервіс"

БІЗНЕС вже висвітлював історію рейдерського захоплення будівлі диспечерскої бізнесмена Анатолія Юркевича в с. Щастя.

У рамках фіктивного кримінального провадження майно "Сітістейтсервіс" Юркевича передано в управління АРМА. Представники компанії вважать, що справа відносно їх майна, а саме будівлі диспечерскої, є рейдерською схемою, і що будівля невдовзі буде продана стороннім особам за копійки.

Незаконність дій прокуратури полягає в наступному: прокурора та слідчий суддя наклали арешт у межах розслідування щодо неправомірної передачі в оренду приміщень, які в 2017 році перейшли у власність АТ "Сбербанк" за іпотечним договором. Саме в межах цього провадження був накладений арешт на будівлю диспечерскої "Сітістейтсервіс". Але ця будівля ніколи не міняла власника та не передавалась у будь-які іпотеки. Прокуратура не показала причинно-наслідкового зв’язку між можливою неправомірною передачею в оренду приміщень та законним володінням ТОВ "Сітістейтсервіс" будівлею диспетчерської.

Також вказана будівля не відповідає приписам ст. 98, 170 КПК України, тобто не була знаряддям вчинення злочину, не зберігає на собі слідів вчинення злочину, не є та ніколи не була об’єктом кримінально протиправних дій.

Саме ці аргументи завтра буде наводити захист "Сітістейтсервісу" в суді. БІЗНЕС слідкуватиме за дотриманням законністі при розгляді цієї справи.

Нагадаємо, у січні 2019 року БІЗНЕС повідомляв захоплення майна бізнесмена Анатолія Юркевича. За словами підприємця, люди з менеджменту ФК "Арсенал" увійшли в змову з російським ПАТ "Сбербанк" та здійснили рейдерське захоплення його будівель в с. Щастя під Києвом.

Наводимо детальну схему захоплень майна Юркевича: