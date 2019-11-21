business head ads

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

Як турбо-зміни вплинуть на ринок нерухомості?

Дмитро Змієвець

Про проблему довгобудів: що варто врахувати…

Назар Бенч

У пошуках економічного прориву — 2

Володимир Чеповий

21
Чт., лист.
21 Нові матеріали

Зеленський підтвердив намір будувати українські корвети

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Президент Володимир Зеленський заявляє про необхідність підтримки вітчизняного суднобудування, зокрема, виробництва українських корветів.

Про це він повідомив на брифінгу в Очакові після огляду повернутих Росією військових кораблів, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський, зокрема, підтримав угоду між урядами України та Франції про виготовлення і технічну підтримки партії патрульних кораблів. Водночас він вважає, що побрібно підтримувати, в першу чергу, вітчизняне виробництво. "Чесно скажу, що цей контракт готувався ще до мого президентства. Я сьогодні підтримую цей контракт. У будь-якому випадку, для нас важливіше своє виробництво, підтримувати Миколаїв і область, щоб професіонали, які виїхали, тому що тут нічого не будувалося багато років, повернулися додому", — сказав глава держави.

Читайте також:

Названо головні причини кризи суднобудівництва в Україні

The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Зеленський нагадав про стратегію розвитку українського суднобудування. "Ми плануємо будувати корвети. Є план, але ви ж знаєте, що будь-який план повинен підтримуватися реальними термінами і бюджетом", — сказав президент.

У свою чергу, командувач ВМС Ігор Воронченко повідомив, що до 2028 року планується побудувати чотири кораблі типу "корвет".

Нагадаємо, згідно з новою редакцією урядової держпрограми "Корвет", ухваленої ще в 2011 році і замороженої у 2014 році, планується будівництво до 2028 року для ВМСУ 4 кораблів типу "корвет". Здача головного корабля замовнику очікується у 2022 році.

Володимир Зеленський суднобудування