Зеленський підтвердив намір будувати українські корвети

Про це він повідомив на брифінгу в Очакові після огляду повернутих Росією військових кораблів, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський, зокрема, підтримав угоду між урядами України та Франції про виготовлення і технічну підтримки партії патрульних кораблів. Водночас він вважає, що побрібно підтримувати, в першу чергу, вітчизняне виробництво. "Чесно скажу, що цей контракт готувався ще до мого президентства. Я сьогодні підтримую цей контракт. У будь-якому випадку, для нас важливіше своє виробництво, підтримувати Миколаїв і область, щоб професіонали, які виїхали, тому що тут нічого не будувалося багато років, повернулися додому", — сказав глава держави.

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Зеленський нагадав про стратегію розвитку українського суднобудування. "Ми плануємо будувати корвети. Є план, але ви ж знаєте, що будь-який план повинен підтримуватися реальними термінами і бюджетом", — сказав президент.

У свою чергу, командувач ВМС Ігор Воронченко повідомив, що до 2028 року планується побудувати чотири кораблі типу "корвет".

Нагадаємо, згідно з новою редакцією урядової держпрограми "Корвет", ухваленої ще в 2011 році і замороженої у 2014 році, планується будівництво до 2028 року для ВМСУ 4 кораблів типу "корвет". Здача головного корабля замовнику очікується у 2022 році.