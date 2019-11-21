У НБУ очікують на угоду з МВФ до кінця року

У Національному банку України (НБУ) очікують досягти принципової згоди Міжнародного валютного фонду (МВФ) на фінансову підтримку України до кінця 2019 року.
Про це заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова у інтерв’ю Finance.liga.net, інформує БІЗНЕС.
"Наш базовий сценарій – Staff Level Agreement [принципова згода Фонду прокредитувати країну] ми отримаємо до кінця року", – заявила Рожкова.
Вона також зазначила, що місія бачить успіхи в роботі державних інституцій, але є "сили" які хочуть зірвати процес. "НБУ і МВФ говорили в основному про програму і там, безумовно, звучав меседж, що місія бачить прогрес, який відбувається завдяки спільній роботі ОП, Кабміну і Нацбанку.Але при цьому, всі розуміють, що в країні продовжують "працювати" сили, які прагнуть зірвати наше співробітництво", – наголосила Рожкова.
Заступниця голови Нацбанку зазначила, що більшість вимог МВФ виконані і складнощів в цьому плані не передбачається. "Особливих складнощів я вже не бачу: закон про незаконне збагачення прийнятий, бюджет – теж, анбандлінг Нафтогазу підписаний президентом, наскільки я знаю, скоро будуть сформовані нові незалежні наглядові ради держбанків. Навіть щодо самого складного питання – повернення грошей, витрачених на банки-банкрути – теж останнім часом є прогрес", – заявила Рожкова.
Зазначимо, що Україна веде переговори про можливість відкриття 3-річної програми EFF на $ 5-6 млрд.
Нагадаємо:
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. У МВФ повідомили, що продовжать обговорення нової трирічної програми в рамках розширеного фінансування України в найближчі тижні.
- 17 жовтня українська делегація зустрілася у Вашингтоні з керівництвом МВФ.
- 13 листопада олігарх Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від грошей МВФ і звернутися за фінансовою допомогою до Росії.
- 14 листопада місія МВФ прибула до Києва.
- Українська влада планує закінчити співпрацю з МВФ у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.