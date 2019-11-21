У НБУ очікують на угоду з МВФ до кінця року

У Національному банку України (НБУ) очікують досягти принципової згоди Міжнародного валютного фонду (МВФ) на фінансову підтримку України до кінця 2019 року.

Про це заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова у інтерв’ю Finance.liga.net, інформує БІЗНЕС.

"Наш базовий сценарій – Staff Level Agreement [принципова згода Фонду прокредитувати країну] ми отримаємо до кінця року", – заявила Рожкова.

Вона також зазначила, що місія бачить успіхи в роботі державних інституцій, але є "сили" які хочуть зірвати процес. "НБУ і МВФ говорили в основному про програму і там, безумовно, звучав меседж, що місія бачить прогрес, який відбувається завдяки спільній роботі ОП, Кабміну і Нацбанку.Але при цьому, всі розуміють, що в країні продовжують "працювати" сили, які прагнуть зірвати наше співробітництво", – наголосила Рожкова.

Заступниця голови Нацбанку зазначила, що більшість вимог МВФ виконані і складнощів в цьому плані не передбачається. "Особливих складнощів я вже не бачу: закон про незаконне збагачення прийнятий, бюджет – теж, анбандлінг Нафтогазу підписаний президентом, наскільки я знаю, скоро будуть сформовані нові незалежні наглядові ради держбанків. Навіть щодо самого складного питання – повернення грошей, витрачених на банки-банкрути – теж останнім часом є прогрес", – заявила Рожкова.

Зазначимо, що Україна веде переговори про можливість відкриття 3-річної програми EFF на $ 5-6 млрд.

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