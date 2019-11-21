Україна запропонує Канаді і США угоду в сфері IT – Качка

Про це заявив заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тараса Качка, інформує БІЗНЕС із посиланням на РБК-Україна.

Він розповів, що в Баварії спілкувався з представниками компанії Siemens, які постачають медичне обладнання. "Запитую: як наша країна може бути в середині цього ланцюжка? У відповідь: Україна вже є. Всі складові обладнання виробляються в Німеччині, Франції, Китаї і поставляються безпосередньо звідти. Але при цьому в Україні і ще кількох державах є "айтішна" складова, яка не тільки обслуговує, але і розвиває це обладнання", – сказав Качка.

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За його словами, розвиток у сфері IT є пріоритетом для України. "Ми зараз є глобальним переговорником угоди щодо електронної комерції в рамках СОТ. Ми говоримо про інтеграцію в цифровий союз з ЄС в рамках Угоди про асоціацію", – зазначив Качка і повідомив, що Україна буде пропонувати Канаді і США угоду в сфері IT.

Нагадаємо, Україна увійшла до кола країн — лідерів у сфері IT-аутсорсингу.