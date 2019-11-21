Спонсорам Kickstarter показуватимуть, куди витрачають гроші стартапи

Міжнародна краунфаднінговая платформа Kickstarter додала для проєктів функцію Project Budget, яка показує, куди саме стартап збирається витратити гроші, які йому дадуть спонсори.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на ain.ua.

Автори проєкту можуть використовувати функцію Project Budget, щоб показувати вартість стартапу, від прототипування і R&D, до упаковки і відвантаження. Як тільки вони розберуться з цим в редакторі проєкту, діаграму з їхнім бюджетом можна опублікувати на сторінці проєкту.

Така функція по-перше, змусить творців проєктів краще замислюватися про свої майбутні витрати, а по-друге, дасть бажаючим більш прозору картину щодо тих проєктів, які вони хочуть підтримати.

Зазначається, що Project Budget не є обов'язковим пунктом в оформленні проєкту на Kickstarter, однак ті кампанії, у яких він є, отримають більше шансу потрапити на головну.

Також проєкти, які показують структуру свого бюджету спонсорам, будуть відзначатися спеціальним значком.

В майбутньому платформа також збирається дати проєктам можливість показувати спонсорам, куди витрачаються їхні гроші на фазі створення продукту, і порівнювати це з початковим бюджетом, на який вони розраховували.

Нагадаємо:

Американо-українська компанія Very Good Security (VGS), яка спеціалізується на кібербезпеці, залучила $35 млн інвестицій у раунді B.

У жовтні 2019 року український стартап з перевірки англійської граматики Grammarly оцінили в більш, ніж $1 млрд.

У вересні український стартап GitLab залучив $268 млн інвестицій.

Довідка: Kickstarter — сайт фінансування творчих проєктів за схемою краудфандингу. Kickstarter фінансує різноманітні проєкти, у 13-ти категоріях: мистецтво, комікс, танець, дизайн, мода, фільми і відео, їжа, відеоігри, музика, фотографія, видавництво, технологія, театр. За 3 роки існування більш ніж 1 800 000 людей своїми пожертвами повністю успішно профінансували понад 20 000 проєктів, зібравши більше $200 000 000.