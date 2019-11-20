Уряд ініціює запуск мультимодальних перевезень

Кабінет міністрів схвалив та передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про мультимодальні перевезення", що сприятиме розвитку торгівлі України з Євросоюзом.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій за підсумками засідання уряду, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що цей документ спрямований на приєднання країни до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень TRACECA – міжнародної транспортної програми за участі Європейського Союзу та 14 держав-членів Східноєвропейського, Кавказького та Центральноазіатського регіонів.

У законопроєкті закріплюється право учасників мультимодальних перевезень здійснювати перевезення вантажу на підставі укладання єдиного договору щодо всіх етапів перевезення незалежно від зміни видів транспорту та здійснювати перевезення вантажу за одним перевізним документом до якого сторони дійшли згоди.

Передбачається, що під час надання послуг з мультимодального перевезення вантажів відповідальність оператора мультимодального перевезення за вантаж перед замовником послуги охоплює період з моменту прийняття ним вантажу до моменту видачі вантажу. "Це дає змогу зменшити обсяги використання автомобільного транспорту та використовувати більш екологічні способи перевезення, чим створюються передумови для зміцнення та збереження здоров’я людей", — зазначають у Мінінфраструктури.

На думку Криклія, мультимодальні перевезення та створення цифрових транспортних коридорів дозволять Україні реалізувати свій транзитний потенціал і стати транспортним хабом, що об'єднає Європу з Азією.

Довідка: Мультимодальні, або змішані перевезення — це такий вид перевезень, при якому задіяно два і більше виду транспорту для доставки одного вантажу (автотранспорт, авіа, залізничний, морський, річковий).

Зазвичай, такий спосіб перевезень використовують при перевезенні вантажів з одного континенту на інший.