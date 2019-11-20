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Чт., лист.
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Українських перевізників закликають "тиснути" на Польщу через автодозволи

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Міністерство інфраструктури України прогнозує погіршення ситуації з автоперевезеннями через польський кордон у 2020 році.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ситуація може погіршитися у зв’язку з тим, що Польща видає додаткові дозволи в 2019 році за рахунок наступного року.  "П'ять тисяч дозволів вони передали, вже все вибрані. Всі пункти видачі дозволів ми облаштували онлайн-камерами, щоб все було видно в режимі онлайн. Домовилися, що ще 10 тис. вони видають, але за рахунок наступного року. Це буде після перерозподілу контингенту дозволів. Розподіл має бути після зустрічі з міністром (інфраструктури Польщі, — ред.), ми з ним зустрічаємося 27 листопада", — пояснив міністр.

Він заявив, що намагатиметься переконати польську сторону в необхідності збільшення кількості дозволів.

"Це нелегко, і представники автоперевізників повинні не нас саботувати і намагатися на нас "тиснути", а й на поляків, у першу чергу. Тому що багато українців працює і на польській стороні", — зазначив Криклій. 

Він також додав, що міністерство буде боротися з несистемним розподілом дозволів. "Потрібно розуміти: частково ця проблема є штучною, оскільки там корупція, несистемний розподіл. Ці речі ми вже почали міняти і точно значно покращимо, оскільки у нас буде автоматичний реєстр. Це все буде через електронний кабінет перевізника. Вже до кінця року запустимо всі ці речі", — підсумував міністр.

Нагадаємо:

  • 6 серпня 2019 року тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Україна може звернутися зі скаргою до Європейської комісії на дії Польщі, яка в односторонньому порядку суттєво скоротила квоту на перевезення для українського автомобільного транспорту, що суперечить Угоді про асоціацію Україна — ЄС. За його словами, якщо торік було 260 тис. дозволів для перевезень, то цьогоріч  – лише 160 тис.
  • У серпні Європейська Бізнес Асоціація закликала президента Володимира Зеленського вирішити з Польщею проблему автодозволів.
  • На початку листопада в Мінінфраструктури України повідомили, що у 2019 році Польща виділить Україні 15 тис. додаткових дозволів на вантажні перевезення автотранспортом, 10 тис. з яких — у рахунок наступного року.
Польща Автоквоти перевізники