Українських перевізників закликають "тиснути" на Польщу через автодозволи

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ситуація може погіршитися у зв’язку з тим, що Польща видає додаткові дозволи в 2019 році за рахунок наступного року. "П'ять тисяч дозволів вони передали, вже все вибрані. Всі пункти видачі дозволів ми облаштували онлайн-камерами, щоб все було видно в режимі онлайн. Домовилися, що ще 10 тис. вони видають, але за рахунок наступного року. Це буде після перерозподілу контингенту дозволів. Розподіл має бути після зустрічі з міністром (інфраструктури Польщі, — ред.), ми з ним зустрічаємося 27 листопада", — пояснив міністр.

Він заявив, що намагатиметься переконати польську сторону в необхідності збільшення кількості дозволів.

"Це нелегко, і представники автоперевізників повинні не нас саботувати і намагатися на нас "тиснути", а й на поляків, у першу чергу. Тому що багато українців працює і на польській стороні", — зазначив Криклій.

Він також додав, що міністерство буде боротися з несистемним розподілом дозволів. "Потрібно розуміти: частково ця проблема є штучною, оскільки там корупція, несистемний розподіл. Ці речі ми вже почали міняти і точно значно покращимо, оскільки у нас буде автоматичний реєстр. Це все буде через електронний кабінет перевізника. Вже до кінця року запустимо всі ці речі", — підсумував міністр.

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