Українських перевізників закликають "тиснути" на Польщу через автодозволи

Міністерство інфраструктури України прогнозує погіршення ситуації з автоперевезеннями через польський кордон у 2020 році.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, ситуація може погіршитися у зв’язку з тим, що Польща видає додаткові дозволи в 2019 році за рахунок наступного року. "П'ять тисяч дозволів вони передали, вже все вибрані. Всі пункти видачі дозволів ми облаштували онлайн-камерами, щоб все було видно в режимі онлайн. Домовилися, що ще 10 тис. вони видають, але за рахунок наступного року. Це буде після перерозподілу контингенту дозволів. Розподіл має бути після зустрічі з міністром (інфраструктури Польщі, — ред.), ми з ним зустрічаємося 27 листопада", — пояснив міністр.
Він заявив, що намагатиметься переконати польську сторону в необхідності збільшення кількості дозволів.
"Це нелегко, і представники автоперевізників повинні не нас саботувати і намагатися на нас "тиснути", а й на поляків, у першу чергу. Тому що багато українців працює і на польській стороні", — зазначив Криклій.
Він також додав, що міністерство буде боротися з несистемним розподілом дозволів. "Потрібно розуміти: частково ця проблема є штучною, оскільки там корупція, несистемний розподіл. Ці речі ми вже почали міняти і точно значно покращимо, оскільки у нас буде автоматичний реєстр. Це все буде через електронний кабінет перевізника. Вже до кінця року запустимо всі ці речі", — підсумував міністр.
Нагадаємо:
- 6 серпня 2019 року тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Україна може звернутися зі скаргою до Європейської комісії на дії Польщі, яка в односторонньому порядку суттєво скоротила квоту на перевезення для українського автомобільного транспорту, що суперечить Угоді про асоціацію Україна — ЄС. За його словами, якщо торік було 260 тис. дозволів для перевезень, то цьогоріч – лише 160 тис.
- У серпні Європейська Бізнес Асоціація закликала президента Володимира Зеленського вирішити з Польщею проблему автодозволів.
- На початку листопада в Мінінфраструктури України повідомили, що у 2019 році Польща виділить Україні 15 тис. додаткових дозволів на вантажні перевезення автотранспортом, 10 тис. з яких — у рахунок наступного року.