Власник МХП про масову скупку землі: Краще купити золото, нафту чи пакет "Фейсбук"

Про це він заявив у інтерв’ю "ЦензорНет", інформує БІЗНЕС.

"Не чекайте дива – Україна не стане раптово багатою через ринок землі. Якісь гроші надійдуть, але далеко не одразу. Буде добре, якщо за перші два-три роки зайде хоча б 5-6 млрд доларів в економіку, але й ці в основному не бюджет отримає. Ринок, безумовно, потрібен. Але ми нічого видатного не зробимо – ми просто наздоженемо в цьому плані сусідів, зробимо те, що в Росії, Молдові, Польщі та в усіх інших наших сусідніх країнах зробили 20-30 років тому, і вже пішли далеко вперед", – вважає Косюк.

Водночас він заперечує те, що олігархи, мільярдери скуплять всі вільні землі в найкоротші терміни, створять величезні аграрні господарства, а у фермерів не буде шансів будувати свої господарства. "Неправда, ніхто не скупить землю, крім тих, хто зараз на ній вже працює. У світі за гроші і за інвестиції велика конкуренція. І якщо хтось говорить, що все скуплять, то потрібно прийти у великі американські інвестфонди і подивитися, як стоять у черзі компанії, які хочуть презентувати себе цим фондам, щоб вони в них інвестували гроші. Там як в МакДональдсі на касу. Я кредитуюсь на Заході, і повірте – наша земля сама по собі нікому там не цікава. Я в це не вірю", – заявив глава МХП.

Читайте також:

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень ефективності її використання

Землю в користування

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих багатіїв і жебраків

На його думку, українську землю купуватимуть тоді, коли західні інвестори побачать по звітності вітчизняних компаній, яка прибутковість інвестицій, як вона захищена. "Земля – ​​неліквідне вкладення, і не варто сподіватися на зростання цін. Краще купити золото, купити нафту, купити алмази, купити пакет "Фейсбук". Навіщо купувати землю, яка не заробляє гроші? Навіщо вкладати в Україну? Заради дешевої робочої сили? Ні, в такому випадку зараз вигідніше інвестувати в Польщу, українці їдуть туди", – переконаний Косюк.

Нагадаємо: