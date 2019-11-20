"Укрзалізниця" продаватиме всі вагони через ProZorrо

"Укрзалізниця" завершує узгодження технічних питань і буде реалізовувати через аукціони на майданчику ProZorro 100% вагонів.

Про це в Facebook написав голова УЗ Євген Кравцов, інформує БІЗНЕС.

"Укрзалізниця – не годівниця. Зараз буде рішення, яке багатьом сильно не сподобається... виставляємо всі вагони на ProZorro", – написав Кравцов.

За його словами, компанія буде реалізовувати через офіційний майданчик 100% напіввагонів, зерновозів, цементовозів та іншого рухомого складу УЗ.

"Ніякого ручного управління і (на додаток) розмов про тіньовий ринок... Ми отримуємо максимально прозорий економічний ефект, а ринок - чіткий механізм розподілу рухомого складу", - додав Кравцов.

Він уточнив, що зараз через ProZorro.Продажі реалізується близько 30% напіввагонів. Після узгодження деяких технічних питань УЗ буде виставляти на тендери всі вагони.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" хоче впровадити штрафи за простій вагонів .