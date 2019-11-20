Держгеокадастр та агентство інфраструктурних проєктів отримали нових очільників

Кабінет міністрів України переможців конкурсних відборів на посади керівників відомств.
Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, інформує БІЗНЕС.
Зокрема, затверджено керівників наступних держслужб:
- Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру очолив Денис Башлик;
- Державну службу з безпеки на транспорті – Олександр Погорілий;
- Державну архівну службу – Анатолій Хромов;
- Державне агентство інфраструктурних проєктів України – Кирило Хом’яков.
Також уряд Кабмін оголосив конкурси на зайняття посад голови Державної регуляторної служби України, продовжив термін подання документів та проведення оцінювання кандидатів на посади державних секретарів Мінекоенерго та Мінрегіону, а також голів ДКА, Держекоінспекції, Держводагентства, Держпродспоживслужби до 25 листопада 2019 року.
Нагадаємо:
- 23 вересня уряд звільнив керівників Державної архітектурно-будівельної інспекції, Держслужби геології та надр, Держагентства лісових ресурсів та низки інших відомств.
- 15 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2194, який пропонує ліквідувати Держгеокадастр. Передбачається, що його замінить сервісний орган, який буде займатись кадастровою діяльністю та геопросторовими даними.