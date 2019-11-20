Держгеокадастр та агентство інфраструктурних проєктів отримали нових очільників

Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, затверджено керівників наступних держслужб:

- Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру очолив Денис Башлик;

- Державну службу з безпеки на транспорті – Олександр Погорілий;

- Державну архівну службу – Анатолій Хромов;

- Державне агентство інфраструктурних проєктів України – Кирило Хом’яков.

Також уряд Кабмін оголосив конкурси на зайняття посад голови Державної регуляторної служби України, продовжив термін подання документів та проведення оцінювання кандидатів на посади державних секретарів Мінекоенерго та Мінрегіону, а також голів ДКА, Держекоінспекції, Держводагентства, Держпродспоживслужби до 25 листопада 2019 року.

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