ЄБРР виділить понад $55 млн на українську біоенергетику

Європейський банк реконструкції і розвитку спільно з Глобальним екологічним фондом профінансують програми підтримки розвитку біоенергетики на суму понад $50 млн.

Про це заявила провідний інженер ЄБРР в Україні Тетяна Маркута , повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, загальна сума розрахованої на чотири роки програми складе $55,8 млн, і запустити її планується до кінця 2019 року. Глобальний екологічний фонд в рамках програми надає грантову підтримку.

Переважна частина цих коштів — $50 млн — буде спрямована на кредитування біоенергетичних проектів у приватному секторі, ще $3,5 млн — на заохочувальні гранти. Решту коштів планується направити на інформаційну підтримку і освітні проекти в сфері біоенергетики.

"Ми подивимося на варіанти можливого стимулювання розвитку біоенергетики в рамках програми і виберемо 2−3 напрямки, які будуть найбільш вигідні Україні", — додала Маркута.

Вона зазначила, що підтримка розрахована на компанії в сфері агро і логістики, компанії, які можуть працювати з відходами, а також ті, які виробляють і переробляють біомасу. "Теоретично, будь-яка приватна компанія, яка так чи інакше вплине на розвиток ланцюжка створення біомаси, може стати бенефіціаром цієї програми", — наголосила Маркута.

Всього з 2006 року ЄБРР інвестував у проекти з відновлюваної енергетики понад 500 млн євро, в тому числі 120 млн євро — в проекти з біоенергетики.

Нагадаємо, ЄБРР планує інвестувати ще 200 млн євро у "зелену" енергетику України.