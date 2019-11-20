Більшість клієнтів українських ломбардів – забезпечені люди

Переважна більшість клієнтів (60%) першого недержавного ломбарду в Україні "Скарбниця" є люди з достатком середнім і вище середнього.

Про це повідомив керівник відділу маркетингу і реклами мережі ломбардів "Скарбниця" Володимир Нестеренко, інформує БІЗНЕС.

"Склалася думка, що в ломбарди звертаються люди за межею бідності. Однак, внутрішнє дослідження аудиторії показало, що 60% наших клієнтів це люди з достатком середній і вище середнього, а 85% клієнтів – завжди викуповують назад закладені речі, – запевняє Нестеренко. При цьому він зазначив, що до ломбардів, як і раніше, ставляться як до застарілих і небезпечних фінансових структур, хоча, наприклад, система безпеки великих мереж може конкурувати з банківськими.

Також у "Скарбниці" визначили ТОП-3 флагманських сервісів, що підвищують зручність для клієнтів, а також прискорюють грошовий оборот і знижують витрати на фінансові операції в ломбардному бізнесі.

Так, найбільш популярною серед українців є послуга отримання кредиту безготівковим способом. Незважаючи на досить серйозне конкурентне середовище, ця опція доступна лише в декількох ломбардних мережах. Друге місце за популярністю займає онлайн-погашення кредитів, третє – послуга дистанційного добору коштів за договором.

За даними "Скарбниці", за 12 місяців (з листопада 2018 по жовтень 2019 року) в її ломбардах було здійснено 30 454 безготівкових операцій, ріст склав 350%.

"У той же час на сьогодні лише 38% підприємств сегмента МСБ в Україні пропонують своїм клієнтам можливість розрахуватися карткою. Наприклад, в Європі ця цифра становить 62%", – констатують в компанії.

Довідка: Компанія "Скарбниця" – найбільша мережа ломбардів в Україні, заснована в 1992 році. Це перший недержавний ломбард, один з лідерів ринку ломбардного кредитування, надає послугу видачі кредиту під заставу майна.

"Скарбниця" має розгалужену мережу підрозділів на всій території України. Всього діє близько 400 відділень.