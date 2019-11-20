Мінекономіки ініціює передачу 339 держпідприємств на приватизацію – Гончарук 

До кінця року уряд планує реалізувати свій план щодо передачі 500 установ. Про це розповів під час сьогоднішнього брифінгу прем'єрміністр Олексій Гончарук, передає БІЗНЕС.

"Міністерство економіки сьогодні ініціювало передачу ще одного пакету підприємств на приватизацію. Фактично 339 з 500 визначених президентом як ціль до кінця року вже передано", – сказав він.

За словами Гончарука, це означає, що "державних підприємств, активів в управлінні міністрів, в управлінні політиків стає менше, і все більше ці підтриємства переходять в управління менеджерів, які мають чесно подивитися, що вони собою являють і підготувати їх до продажу через прозорі аукціони й реалізувати продажі".

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