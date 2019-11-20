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21
Чт., лист.
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Україна вимагатиме від Росії 1,24 млрд грн компенсації за кримські порти

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Адміністрація морських портів України (АМПУ) вимагатиме від уряду Росії компенсації збитків у розмірі понад 1,24 млрд грн, понесених внаслідок тимчасової окупації території Криму.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу держпідприємства.

Наголошується, що це вже другий шлях, який АМПУ використовує, щоб отримати компенсацію за збитки, понесені у Криму. 

"Цього разу ми використовуємо положення Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій. Перший крок – це направлення вимог щодо компенсації збитків безпосередньо до уряду РФ. Якщо протягом півроку ми не отримаємо відповіді, ця справа перейде на розгляд до міжнародного арбітражу", – заявив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Відповідне письмове звернення до російського уряду планують надіслати до кінця 2019 року.

Зазначається, що інтереси АМПУ у спорі з Росією представлятиме юридична компанія Covington & Burling LLP, яка має досвід захисту інтересів суб’єктів господарювання у міжнародних публічно-правових арбітражних інституціях.

За даними Адміністрації морпортів України, з 2014 року судноплавство в Азовському морі скоротилася більш ніж в два рази, а порти втратили майже половину вантажів. Українські морські порти недоотримали близько 6 млрд грн доходу.

Нагадаємо, у 2015 році в Мінінфраструктури повідомляли, що внаслідок російської анексії Україна втратила п‘ять кримських портів. Крмі того, Україна втратила 80% нафтогазових покладів у Чорному морі.

Адміністрація морських портів України порти Крим