Україна вимагатиме від Росії 1,24 млрд грн компенсації за кримські порти

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу держпідприємства.

Наголошується, що це вже другий шлях, який АМПУ використовує, щоб отримати компенсацію за збитки, понесені у Криму.

"Цього разу ми використовуємо положення Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій. Перший крок – це направлення вимог щодо компенсації збитків безпосередньо до уряду РФ. Якщо протягом півроку ми не отримаємо відповіді, ця справа перейде на розгляд до міжнародного арбітражу", – заявив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Відповідне письмове звернення до російського уряду планують надіслати до кінця 2019 року.

Зазначається, що інтереси АМПУ у спорі з Росією представлятиме юридична компанія Covington & Burling LLP, яка має досвід захисту інтересів суб’єктів господарювання у міжнародних публічно-правових арбітражних інституціях.

За даними Адміністрації морпортів України, з 2014 року судноплавство в Азовському морі скоротилася більш ніж в два рази, а порти втратили майже половину вантажів. Українські морські порти недоотримали близько 6 млрд грн доходу.

Нагадаємо, у 2015 році в Мінінфраструктури повідомляли, що внаслідок російської анексії Україна втратила п‘ять кримських портів. Крмі того, Україна втратила 80% нафтогазових покладів у Чорному морі.