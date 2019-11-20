"50 відтінків мораторію": Милованов презентував новий земельний портал (ВІДЕО)

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило мапу супутникової класифікації всіх посівів в Україні.

Про це під час презентації проєкту "50 відтінків мораторію", заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

"За останні 20 років обсяг сільськогосподарських земель у власності держави скоротився з 1300 (1999 року) до 700 (2019 році) млн га. Це два Ізраїля, які за 20 років десь випарувалися. Крім того, тіньовий обіг землі сільськогогосподарського призначення сягає 10 млрд грн", – зазначив міністр.

Милованов перезентував новий сайт, де завдяки знімкам супутників, штучному інтелекту та маршруту збору наземних даних зібрано інформацію про посіви на полях. "Таким чином ми можемо знайти ділянки, які не є с/г землею, але вони так зареєстровані в земельному кадастрі. Також ми зможемо покращити прозорість ринку, підвищити сплату податків, це все сприятиме розвитку аграрної галузі", – пояснив він.

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Крім того, завдяки програмно-технічному комплексу міністерство передбачає започаткувати прозорий моніторинг земель, статистику вирощування культур, справедливе конкурентне середовище, унеможливлення корупційних схем та запровадити цивілізований ринок землі.

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