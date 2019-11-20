У 2020 році прогнозують зростання цін на столичне житло

У 2020 році разом зі стабілізацією національної валюти та її подальшим зміцненням ціна столичної нерухомості буде поступово зростати по всіх класах, але стрімкого цінового злету не буде.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням сайт компанії UTG та 100realty.

"Якщо говорити про прогнози на 2020 рік, то знову варто відштовхуватися як від економічних чинників, так і політичних. Очевидно, що курс гривні буде змінюватися, адже вже зараз в бюджеті на майбутній рік закладено скоригований курс, перевищує позначку в 27 грн за долар. Що стосується політичних аспектів, то ринок в очікуванні прийняття важливого закону, спрямованого на захист прав інвесторів, а також регулює механізми добудови довгобудів. Крім того, всі в очікуванні запуску електронної системи, яка регулює будівельну галузь, що може істотно вплинути на створення по-справжньому прозорого ринку будівництва житла", – повідомив комерційний директор міні-міста Svitlo Par Олександр Панфілов.

Крім того, на думку експертів, ціни на квартири і новобудови у столиці в наступному році будуть залежати від наявності або відсутності доступних іпотечних програм.

"Без розвитку іпотечного кредитування попит на нове житло в 2020 році навряд чи буде рости. Зниження ставок по кредитах на 2-3% здатне збільшити існуючий попит на 8-10%. Всі ці фактори позначаться на підсумкових цінах для покупця. При збереженні нинішньої ситуації, ціни будуть залишатися досить стабільними, і їх перегляд можливий тільки в разі різкого подорожчання самого процесу будівництва. Також не варто забувати про якісні характеристики самого об'єкта будівництва", – говорить керуючий партнер компанії AVM Development Grou Владислав Кононов.

Водночас експерти вважають, що різкого подорожчання або здешевлення цін на квартири в 2020 році не буде.

Вони також прогнозують, у 2020 році збережеться одна з ключових тенденцій ринку новобудов в Києві – покупець буде віддавати перевагу великим ЖК, які займають цілі квартали. "Тому девелопери трохи зменшили свій вхід у нові проєкти і виводять їх з великою оглядкою на ринок. Багато будуть відкладати вихід нових проектів на кінець 2019 – початок 2020 року", – каже генеральний директор компанії UTG Residence Роман Савченко.

Повідомляється, що у 2020 році очікується вихід кількох черг великих житлових комплексів, які забудовники активно почали здавати в експлуатацію у поточному році.

"Попит, у кращому випадку, не зміниться. Відносно об'єктів одиночної забудови він точно буде падати, виняток може бути тільки щодо будинків розташованих в центрі. Як наслідок – забудовники будуть більше орієнтуватися на будівництво великих, закритих житлових комплексів, які можна порівняти за розміром з мікрорайонами", – прогнозує співвласник і партнер InCo home Богдан Серотюк.

Він також вважає, що у наступному році посилиться тенденція падіння цін на старий житловий фонд до 2000 року побудови. "Точно посилиться конкуренція, так як купівельна платоспроможність знижується, а стан економіки не дає приводів сподіватися на зміну ситуації. Передумов зміни цін не видно, ми знаходимося на етапі перенасиченого ринку, тому у нього є тільки один шлях – вниз. Дисбаланс між пропозицією і фактичним попитом збережеться", – впевнений Серотюк.

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