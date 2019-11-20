Alibaba хоче залучити до $12,9 млрд на біржі Гонконгу

Китайський гігант інтернет-торгівлі Alibaba Group Holding Ltd може залучити рекордний обсяг капіталу за 2019 рік.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Financial Times.

Як зазначає видання, Alibaba планує продавати акції за ціною $22,48 за штуку. Ціна відповідає дисконту в 2,9% до котирувань останнього закриття торгів американськими депозитарними розписками (ADR) Alibaba в Нью-Йорку.

Таким чином компанія може залучити від $11,3 млрд, а в разі застосування опціону дорозміщення – до $12,9 млрд. Тиждень тому обсяг розміщення оцінювали в $13,4 млрд.

Однак, фінальна ціна ще не визначена і може змінитися.

Alibaba повідомила, що планує направить гроші, отримані в результаті розміщення, на рішення, які дозволять збільшити число клієнтів, а також активніше інвестувати в цифрову трансформацію та інновації.

"Гонконг – один з найбільш важливих фінансових центрів світу, і ми вдячні за можливість брати участь в його майбутньому", – заявив головний виконавчий директор і голова ради директорів Alibaba Деніел Чжан.

Нагадаємо, що первинне публічне розміщення (IPO) Alibaba було проведено у 2014 році в Нью-Йорку й принесло компанії 25 млрд доларів.

У травні Alibaba планував вихід на біржу Гонконгу.