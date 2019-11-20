АПФ вимагає від "Укроборонпрому" звільнити люстрованих менеджерів часів Кучми та Януковича

Антикорупційний підприємницький фронт (АПФ) звернувся з відкритим листом до керівника ДК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса з вимогою виконати дану ним раніше обіцянку про кадрові реформи в концерні.

Відповідний лист оприлюднений на сайті АПФ, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, АПФ нагадав Абромавичусу про те, що в своєму інтерв'ю ІА "Укрінформ" керівник держконцерну заявив, що вже звільнив ТОП-10 чиновників "Укроборонпрому". Однак до списку звільнених із незрозумілих причин не потрапив заступник гендиректора з управління активами Володимир Кострицький.

"Це пояснюється тим, що у заступника Кострицького особлива репутація. Ця людина дісталася "Укроборонпрому" в спадок від Романа Романова, який керував концерном у 2014-2018 рр. У період 2010-2014 рр. Кострицький працював заступником прокурора Херсонської області. Після Революції гідності потрапив під Закон "Про очищення влади" і був люстрований. Раніше ЗМІ з посиланням на Insider Kherson писали про те, що посаду в "Укроборонпромі" Кострицький придбав на знак подяки за те, що допоміг уникнути покарання співробітнику автосалона, що належить Романову, який збив на смерть людину. Вибірковість у звільненнях чиновників у подальшому може стати причиною нових корупційних скандалів в ДК "Укроборонпром" і призвести до подальшої дискредитації концерну, в якого і так не надто хороша репутація в суспільстві і серед іноземних партнерів", — йдеться у відкритому листі.

За словами президента АПФ Ігоря Єгорова, крім свого найближчого заступника, Айварас Абромавичус дивним чином "не помітив" ще одного одіозного ТОП-менеджера — В'ячеслава Проценка, який очолює одне з підприємств "Укроборонпрому" — ВАТ "Меридіан" ім. С. Корольова ще з часів президентства Леоніда Кучми. Єгоров зазначив, що Проценко був викритий у корупційних схемах із виведення з держпідприємства низки об'єктів нерухомості. Однак, не дивлячись на це, не поніс покарання і зберіг посаду донині.

"У лютому 2003-го ВАТ "Меридіан" відкрило кредитну лінію в банку ВАТ "Кредитний капітал" на 750 тис. грн. У заставу надало нерухомість площею 3,3 тис. кв. м. Поручителем виступив якийсь Яковлєв А.В. Зобов'язання заводу "Меридіан" за договором не виконав. Борг перед банком виріс до 762,9 тис. грн. У вересні 2003 р. поручитель борг погасив, а вже в липні 2004-го, користуючись правами кредитора, подав позов про стягнення застави. Госпсуд Києва позов задовольнив, після чого Яковлєв продав стягнуту нерухомість ТОВ "ФЮЧЕЛАБ" (код ЄДРПОУ 37888572), а частину здав в оренду ГО "ГАЛАН-КИЇВ" (код ЄДРПОУ 32821010). Обидві компанії належать дружині голови правління ВАТ "Меридіан" — Проценко Людмилі", — роз'яснив схему Ігор Єгоров.

За його словами, Наглядова рада "Укроборонпрому" на засіданні 26 листопада 2019 р. визначить кількість підприємств, які будуть приватизовані. Чи буде ВАТ "Меридіан" і далі джерелом вигоди для сумнівних осіб або завод дістанеться ефективному власнику — безпосередньо залежить від гендиректора "Укроборонпрому".

Єгоров впевнений, що такі підприємства, як ВАТ "Меридіан" повинні бути приватизовані в числі перших, оскільки держмайно на їх балансі не тільки неефективно використовується, а й є причиною корупційних оборудок. У відкритому листі до керівника ДК "Укроборонпром" АПФ поставив пряме запитання Абромавичусу — "Якщо нові договори оренди держмайна будуть підписуватися через систему "ProZorro", то що робити з договорами, підписаними раніше і за якими орендні ставки сильно занижені?

"Ще в 2016-м, коли концерном керував Роман Романов, АПФ ініціював і провів круглий стіл "Якщо завтра повномасштабна війна? Чи врятує країну Укроборонпром?", в якому взяли участь представники НАТО. Співробітникам альянсу була представлена низка доповідей про зловживання в "Укроборонпромі". Концерн відреагував на захід низкою пропагандистських статей зі звинуваченнями АПФ у роботі на Кремль", — ідеться у відкритому листі.