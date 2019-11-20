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Чт., лист.
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Посли "Великої сімки" підтримують запуск ринку землі

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Посли країн "Великої сімки" висловили підтримку наміру української влади відкрити ринок землі.

Відповідна заява опублікована у Twitter, інформує БІЗНЕС.

"Посли G7 [до складу G7 входять Франція, Італія, Канада, Німеччина, США, Японія та Велика Британія] вітають запуск законодавчого процесу, який має на меті покласти край мораторію на купівлю та продаж землі. Це допоможе розкрити величезний потенціал сільськогосподарського сектору України та стимулювати економічний розвиток", – йдеться в заяві.

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