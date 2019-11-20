Посли "Великої сімки" підтримують запуск ринку землі

Посли країн "Великої сімки" висловили підтримку наміру української влади відкрити ринок землі.
Відповідна заява опублікована у Twitter, інформує БІЗНЕС.
"Посли G7 [до складу G7 входять Франція, Італія, Канада, Німеччина, США, Японія та Велика Британія] вітають запуск законодавчого процесу, який має на меті покласти край мораторію на купівлю та продаж землі. Це допоможе розкрити величезний потенціал сільськогосподарського сектору України та стимулювати економічний розвиток", – йдеться в заяві.
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Нагадаємо:
- 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
- Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
- У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.
- Світовий банк підтримав відкриття ринку землі в Україні. Там переконані, що земельна реформа може прискорити економічне зростання в Україні на 0,5-1,5% на рік.