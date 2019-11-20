Мінінфраструктури хоче ліквідувати "Автомобільні дороги України"

Про це на брифінгу заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З наступного року, після зимового періоду, плануємо ліквідувати "Автомобільні дороги України". Її функції можна буде передати приватному сектору, який не пов’язаний з бюрократичними процедурами і зможе оперативніше закуповувати найкращу техніку", – сказав Криклій.

На його думку, треба брати на озброєння європейську практику, коли утриманням і експлуатацією доріг займається приватний сектор. "А у нас який облавтодор не візьми — він збитковий, постійно не вистачає грошей, у використанні держмайна присутній корупційний фактор", — сказав Криклій.

Крім того, міністр повідомив про намір позбавити "Укравтодор" функції інспекції доріг. "Укравтодор – замовник послуг. Інспекційна функція повинна бути окремо, щоб не виникав конфлікт інтересів. Тому що виходить так: сам замовляю – сам перевіряю, що не є дієвим інструментом", – пояснив він.

Нагадаємо:

25 вересня цього року Кабмін звільнив зі своїх посад голову "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка та в.о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака.

19 листопада колективу Державного агентства автомобільних доріг України представили нового голову – Олександра Кубракова. Він став переможцем відкритого конкурсу на відповідну посаду.

Довідка: Засновником ДАК "Автомобільні дороги України" є держава в особі Укравтодору. Однією з головних завдань компанії є виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення довжиною 170 тис. км.

Компанія також виконує роботи з ремонту автомобільних доріг, мостів, інших штучних споруд та елементів облаштування. До складу компанії входять 33 дочірніх підприємства.