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Чт., лист.
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Харківські айтішники отримують в середньому $2025 зарплати

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В Харкові знаходиться майже 480 сервісних і продуктових компаній, в яких працює 31 тис. IT-фахівців.

Про це свідчать дані дослідження IT Cluster, інформує БІЗНЕС із посиланням на MC Today

Кількість харківських IT-компаній в цьому році зросла на 24%. Сумарний обсяг індустрії в 2018 році досяг $ 962 млн, що на 20% більше попереднього.Зазначається, що харківські IT-компанії в минулому році сплатили 6,4 млрд грн податків до бюджету, що на 28% більше в порівнянні з торішнім показником. 45% IT-податків пішло в місцевий бюджет.

Середній дохід харківського айтішника становить $2025, що в шість разів більше середнього доходу харків'янина ($326) і в п'ять разів більше середньої зарплати по Україні ($380).
За кількістю IT-фахівців (31. тис.) Харків серед українських міст поступається лише Києву.

Згідно із даними дослідження, середній вік харківського айтішника – 21-30 років. Серед фахівців переважають чоловіки (72%). 76,5% місцевих айтішників займається комп'ютерною розробкою.

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Харківські університети щорічно випускають 2 тис. молодих фахівців з профільних IT-спеціальностей. Але потреба компаній у фахівцях в півтора рази перевищує число випускників.

7,4 години в тиждень в середньому харківський айтішник витрачає на самоосвіту. 68% опитаних айтішників Харкова оновлює свої професійні навички самостійно (книги, статті і так далі), 35% дивиться онлайн-курси, 29% ходить на офлайн-курси підвищення кваліфікації. Ще 40% отримує нові знання в університетах.

Основними ринками експорту IT-послуг для Харкова залишаються США (74%) і країни ЄС (19%).

У дослідженні Kharkiv IT Cluster взяло участь 7800 IT- фахівців і 30 компаній Харкова.

Нагадаємо:

Харків айтішники