Оприлюднено перелік 43 держпідприємств, де змінили керівників

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України опублікувало перелік із 43 державних підприємств, де було змінено керівництво.
Перелік оприлюднив очільник міністерства Тимофій Милованов у Facebook, інформує БІЗНЕС.
Більшість підприємств із цього переліку працюють в агропромисловій та харчовій галузі.
Зокрема, нове керівництво було призначено на наступних держпідприємствах:
- "Укрхімтрансаміак";
- "Укрспирт";
- "Аграрний фонд";
- Український державний фонд підтримки фермерських господарств,
- Агентство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового комплексу";
- Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості;
- Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції;
- Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу;
- Офіс з просування експорту України;
- Український інститут інтелектуальної власності;
- Національний офіс інтелектуальної власності";
- Конярство України та ін.
Нагадаємо, днями Мінекономіки України звільнило 47 керівників державних підприємств.