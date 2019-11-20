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Чт., лист.
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Оприлюднено перелік 43 держпідприємств, де змінили керівників

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України опублікувало перелік із 43 державних підприємств, де було змінено керівництво.

Перелік оприлюднив очільник міністерства Тимофій Милованов у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Більшість підприємств із цього переліку працюють в агропромисловій та харчовій галузі.

Зокрема, нове керівництво було призначено на наступних держпідприємствах:

- "Укрхімтрансаміак"; 

- "Укрспирт";

- "Аграрний фонд";

- Український державний фонд підтримки фермерських господарств,

- Агентство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового комплексу";

- Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості;

- Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції;

- Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу;

- Офіс з просування експорту України;

- Український інститут інтелектуальної власності;

- Національний офіс інтелектуальної власності";

- Конярство України та ін.

Нагадаємо, днями Мінекономіки України звільнило 47 керівників державних підприємств.

Тимофій Милованов держпідприємства