Маркарова розповіла, коли Україна припинить співпрацю із МВФ

Українська влада планує закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.

Про це повідомила міністерка фінансів України Оксана Маркарова, інформує БІЗНЕС із посиланням на Громадське.

"Мій амбітний план — змогти закінчити її (програму з МВФ — ред.), щоб у 2023 році у нас не стояло питання, коли ми отримаємо новий транш, а могли б себе забезпечувати", — розповіла вона.

Маркарова зазначила, що наразі уряд продовжує переговори з місією МВФ, яка перебуває з візитом у Києві, щодо нової кредитної програми про співпрацю.

"Програма, над якою ми працюємо — хороша і вона має нам дозволити провести масу реформ, приватизацію, концесію та інші речі. Але і має дозволити нам вийти з неї по завершенні — як свого часу це змогла зробити Польща", — пояснила Маркарова.

Крім того, посли країн Великої сімки [до складу G7 входять Франція, Італія, Канада, Німеччина, США, Японія та Велика Британія] зранку 20 листопада зустрілися представниками місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка зараз працює в Києві. Про це повідомляється в Twitter групи послів, інформує БІЗНЕС.

Посли висловили повну підтримку угоди з МВФ, яка принесе довготривалу користь Україні.

"G7 вважає, що нова програма МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності та майбутнього реформ. Повна підтримка угоди з МВФ, яка принесе довготривалу користь Україні", – заявили посли.

Зазначимо, що Україна веде переговори про можливість відкриття 3-річної програми EFF на $ 5-6 млрд.

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