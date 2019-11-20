Маркарова розповіла, коли Україна припинить співпрацю із МВФ

Українська влада планує закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.
Про це повідомила міністерка фінансів України Оксана Маркарова, інформує БІЗНЕС із посиланням на Громадське.
"Мій амбітний план — змогти закінчити її (програму з МВФ — ред.), щоб у 2023 році у нас не стояло питання, коли ми отримаємо новий транш, а могли б себе забезпечувати", — розповіла вона.
Маркарова зазначила, що наразі уряд продовжує переговори з місією МВФ, яка перебуває з візитом у Києві, щодо нової кредитної програми про співпрацю.
"Програма, над якою ми працюємо — хороша і вона має нам дозволити провести масу реформ, приватизацію, концесію та інші речі. Але і має дозволити нам вийти з неї по завершенні — як свого часу це змогла зробити Польща", — пояснила Маркарова.
Крім того, посли країн Великої сімки [до складу G7 входять Франція, Італія, Канада, Німеччина, США, Японія та Велика Британія] зранку 20 листопада зустрілися представниками місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка зараз працює в Києві. Про це повідомляється в Twitter групи послів, інформує БІЗНЕС.
Посли висловили повну підтримку угоди з МВФ, яка принесе довготривалу користь Україні.
"G7 вважає, що нова програма МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності та майбутнього реформ. Повна підтримка угоди з МВФ, яка принесе довготривалу користь Україні", – заявили посли.
Зазначимо, що Україна веде переговори про можливість відкриття 3-річної програми EFF на $ 5-6 млрд.
Нагадаємо:
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. За даними ЗМІ, українська сторона не домовилася з Фондом про нову програму співпраці. Проте у Міністерстві фінансів заявили, що переговори перебувають в активній фазі.
- 27 вересня в МВФ повідомили, що продовжать обговорення нової трирічної програми в рамках розширеного фінансування України в найближчі тижні.
- 17 жовтня українська делегація зустрілася у Вашингтоні з керівництвом МВФ.
- 12 листопада в МВФ повідомили, що її місія розпочне роботу в Києві 14 листопада. У Фонді сподіваються на швидкий результаті переговорів з Україною.
- 13 листопада олігарх Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від грошей МВФ і звернутися за фінансовою допомогою до Росії.
- 14 листопада, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула до Києва.