Прибуток держбанків перевищив 30 млрд грн

Державні банки у ІІІ кварталі 2019 року отримали понад 30 млрд грн прибутку, що вдвічі більше, ніж за весь минулий рік.



Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"За підсумками третього кварталу 2019 року банки державного сектору отримали прибуток понад 30 млрд грн, що вдвічі більше, ніж прибуток державних банків за весь минулий рік", – йдеться у повідомленні.

Станом на 1 жовтня 2019 року прибуток державних банків становив 62,5% прибутку всього банківського сектору. При цьому більше половини усього прибутку банків сформував АТ КБ "ПриватБанк" – 27 млрд грн.

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У ІІІ кварталі продовжилася тенденція активного зростання споживчого кредитування, яке через високий попит залишається одним із найдохідніших джерел для банків. Обсяг кредитів фізичних осіб у банках державного сектору в третьому кварталі збільшився більше, ніж на 3 млрд грн, або на 6,5%, що в свою чергу позитивно вплинуло на якість кредитного портфеля.

У міністерстві зазначають, що третій квартал також характеризувався суттєвим зростанням депозитів корпоративного сектору, обсяг яких порівняно із 1 липня 2019 зріс на 15 млрд грн.

Нагадаємо, українські банки з початку року збільшили прибуток у 4,4 рази.