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Ср., лист.
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Рахункова палата попереджає про ризики для бюджету-2020

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Включення до держбюджету-2020 надходжень на основі ще не ухвалених законів про легалізацію грального бізнесу і регулювання видобутку бурштину створює ризики ненадходження відповідних доходів.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан в ефірі телеканалу "Рада", інформує БІЗНЕС.

"Ці надходження до бюджету поки що не підкріплені законодавчими актами. Я дуже хочу, щоб ми побачили реальні законодавчі акти. Сподіваюсь, що закони по гральному бізнесу і по бурштину будуть проголосовані, і ми будемо отримувати реальні надходження до бюджету. Як і в який спосіб – це буде регулюватися виключно на рівні законів", – наголосив Пацкан.

Відповідно до держбюджету-2020, Кабмін розраховує на надходження понад 4 млрд грн від грального бізнесу і 0,5 млрд грн від діяльності з видобутку бурштину.

За словами очільника Рахункової палати, законопроєкти, які врегульовують діяльність у вказаних сферах, ще розглядаються у профільних комітетах.

"Рахункова палата, аналізуючи проєкти державних бюджетів, неодноразово наголошувала на необхідності дотримуватися норм Бюджетного і Податкового кодексів. Неприпустимо включати до бюджету додаткові надходження від ще не ухвалених законодавчих змін", — заявив Пацкан.

Він наголосив, що відповідні законопроєкти варто ухвалювати до затвердження бюджету на 2020 рік. "Неухвалення цих законів або прийняття в іншій редакції посилює ризик ненадходження до державного бюджету відповідних доходів", — попереджає голова Рахункової палати.

Нагадаємо:

 

Держбюджет гральний бізнес Рахункова палата