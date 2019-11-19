Світовий банк назвав головну перешкоду для інвестування в Україну

Скасування мораторію на продаж землі має потенціал прискорити економічне зростання в Україні на 0,5-1,5% щорічно протягом наступних 5 років.
Про це йдеться у заяві Світового банку, інформує БІЗНЕС.
"Україна має найбільші площі сільськогосподарських земель в Європі, однак продуктивність сільського господарства складає лише мізерну частину від тієї, яку мають інші європейські країни. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення є найбільшою перешкодою для залучення необхідних інвестицій та збільшення продуктивності сектору. Відсутність ринку землі не створює належної ринкової мотивації для найбільш ефективного використання землі та інвестицій, які б могли допомогти збільшити продуктивність", – наголосили у Світовому банку.
Провідний економіст Світового банку у справах Білорусі, Молдови та УкраїниФарук Кхан розцінює законопроєкт про ринок землі як "історичний прорив".
"Ухвалення цього закону разом із іншим законодавством, що створює необхідні запобіжники для забезпечення прозорості та ефективності у сфері земельних відносин, буде важливим фундаментом для покращення перспектив економічного зростання України у майбутньому", – переконаний він.
Нагадаємо:
- 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
- Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
- У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або російським компаніям купувати українську землю.