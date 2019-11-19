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Ср., лист.
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Світовий банк назвав головну перешкоду для інвестування в Україну

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Скасування мораторію на продаж землі має потенціал прискорити економічне зростання в Україні на 0,5-1,5% щорічно протягом наступних 5 років.

Про це йдеться у заяві Світового банку, інформує БІЗНЕС.

"Україна має найбільші площі сільськогосподарських земель в Європі, однак продуктивність сільського господарства складає лише мізерну частину від тієї, яку мають інші європейські країни. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення є найбільшою перешкодою для залучення необхідних інвестицій та збільшення продуктивності сектору. Відсутність ринку землі не створює належної ринкової мотивації для найбільш ефективного використання землі та інвестицій, які б могли допомогти збільшити продуктивність", – наголосили у Світовому банку.

Провідний економіст Світового банку у справах Білорусі, Молдови та УкраїниФарук Кхан розцінює законопроєкт про ринок землі як "історичний прорив". 

"Ухвалення цього закону разом із іншим законодавством, що створює необхідні запобіжники для забезпечення прозорості та ефективності у сфері земельних відносин, буде важливим фундаментом для покращення перспектив економічного зростання України у майбутньому", – переконаний він.

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