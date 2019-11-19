Українські та чеські бізнесмени підписали чотири контракти

Представники ділових кіл України та Чехії підписали чотири контракти та меморандуми про співпрацю.

Це відбулося в рамках Українсько-чеського бізнес-форуму, який відбувся в Торгово-промисловій палаті України, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ТПП.

Як зазначається, до чеської бізнес-делегації увійшли понад 150 представники різних секторів економіки, її очолив президент Чеської торгової палати Владімір Длоугі.

Президент ТПП України Геннадій Чижиков під час виступу наголосив, що економічна співпраця з Чехією важлива не тільки з точки зору обсягів взаємної торгівлі, але і як фактор сприяння інтеграції України в європейський економічний простір. "Для України безумовно дуже корисний чеський досвід реструктуризації промисловості, залучення іноземних інвестицій та сучасних технологій з метою досягнення нашою країною необхідного рівня конкурентоспроможності на європейському та світовому ринках", — сказав він.

У рамках Форуму відбулись В2В-перемовини між представниками ділових кіл України та Чехії. Також представники бізнесу підписали чотири контракти та меморандуми про співпрацю. "Форум продемонстрував наявність інтересу до співпраці бізнесу двох держав у таких сферах, як харчова промисловість, машинобудування, ІТ, креативні послуги та туризм, а також важливість ролі бізнес-форуму як майданчика для налагодження бізнес-зв’язків і розширення В2В-контактів", — заявили в ТПП України.

Прем`єрміністр України Олексій Гончарук розцінив візит чеської бізнес-делегації як сигнал до посилення співпраці з українською владою. "Чехія — це завжди щось про якість, це фірмове чеське пиво, богемський кришталь. Українців з чехами пов’язує багаторічна історія дружби. Сподіваюсь, що зараз ми почнемо разом створювати українсько-чеські якісні бренди, про які будуть згадувати наші нащадки", — написав очільник уряду у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, прем'єрміністр Чехії Андрій Бабіш під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським висловив сподівання на перезавантаження економічних відносин з Україною.