Бізнес і влада готують зміни щодо застосування РРО

Про це йшлося на Координаційній рада з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва, інформує БІЗНЕС з посиланням на Facebook-cторінку члена наглядової ради Української Ради Бізнесу Олега Гетмана.

За його словами, учасники наради узгодили низку попередніх рішень щодо застосування РРО, зокрема:

- z-звіти у програмних РРО будуть надсилатись автоматично, штрафи за їх ненадсилання не передбачені;

- питання щодо продажу товарів дистанційним способом (виникнення касового розриву) буде врегульовано шляхом узагальнюючої консультації Мінфіну або змін до Закону про РРО;

- внесення до програмного РРО інформації про товари буде максимально спрощено, перелік можливо буде імпортувати з Word, Excel тощо, а також буде передбачено можливість видачі чеків із агрегованою товарною позицією;

- підняття граничних обігів для 1,2,3 груп ССО. Йдеться про дві моделі підвищення лімітів — безумовне підвищення на певну суму та значне підвищення обігів, прив'язане до кількості робітників;

- питання щодо зміни критеріїв застосування РРО з 2021 року. Учасники наради запропонували провести розрахунки вигід-витрат за чотирма моделями застосування РРО:

1. Предбачена законами тотальна фіскалізація 2-ї та 3-ї груп ССО;

2. Фіскалізація виключно тих, хто працює на великих торовельних площах (наприклад від 30 кв. м у містах);

3. Фіскалізацію виключно ризикових категорій товарів;

4. Комбінований варіант — фіскалізація тих, хто працює на великих торгівельних площах (оффлайн) та фіскалізація інтернет торгівлі електронними чеками.

Крім того, учасники домовилися на наступній нараді опрацювати дискусійне питання щодо відсутності необхідності видачі фіскального чеку у випадках, коли платіж у будь який спосіб (з іншого р/р, з картки, через термінал тощо) потрапив на розрахунковий рахунок продавця (при безконтактній торгівлі).

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