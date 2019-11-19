Росіянам хочуть заборонити купувати українську землю

У законі про скасування мораторію на ринок землі до другого читання пропишуть заборону росіянам або компаніям, серед власників або засновників якої є громадяни Росії, купувати сільгоспземлі.
Про це заявив уповноважений президента Володимира Зеленського із земельних питань Роман Лещенко, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У законі буде чітко прописано, в перехідних положеннях, що питання про допуск іноземців (до купівлі с/г землі - Ред.) лише через всеукраїнський референдум. До цього моменту — жодних іноземців. Росіяни в принципі не обговорюються. Це країна-агресор, вони в жодному разі не купуватимуть землю. Якщо за якимись механізмами десь з'являються росіяни, ми здійснюємо спецконфіскацію в дохід держави. У законі цю санкційну норму буде чітко прописано", — сказав він.
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Лещенко наголосив, що в законі буде прописано, що засновниками українських компаній, котрі мають право купувати землю, можуть бути лише громадяни України, які не мають подвійного громадянства, які проживають на території України і виключно вони є засновниками цих юридичних осіб.
"У нас будуть прямі корпоративні відносини. Тобто, не офшор на Кіпрі, потім ще один офшор, а потім якась особа буде засновником. Ми це робимо для того, щоб була прозора структура власності юридичних осіб", — зазначив уповановажений Зеленського.
Нагадаємо:
- У серпні 2019 року набуло чинності рішення ЄСПЛ, згідно з яким мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує права українських громадян у частині вимог Європейської конвенції з прав людини.
- 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
- Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.