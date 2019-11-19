Росіянам хочуть заборонити купувати українську землю

У законі про скасування мораторію на ринок землі до другого читання пропишуть заборону росіянам або компаніям, серед власників або засновників якої є громадяни Росії, купувати сільгоспземлі.

Про це заявив уповноважений президента Володимира Зеленського із земельних питань Роман Лещенко, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У законі буде чітко прописано, в перехідних положеннях, що питання про допуск іноземців (до купівлі с/г землі - Ред.) лише через всеукраїнський референдум. До цього моменту — жодних іноземців. Росіяни в принципі не обговорюються. Це країна-агресор, вони в жодному разі не купуватимуть землю. Якщо за якимись механізмами десь з'являються росіяни, ми здійснюємо спецконфіскацію в дохід держави. У законі цю санкційну норму буде чітко прописано", — сказав він.

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Лещенко наголосив, що в законі буде прописано, що засновниками українських компаній, котрі мають право купувати землю, можуть бути лише громадяни України, які не мають подвійного громадянства, які проживають на території України і виключно вони є засновниками цих юридичних осіб.

"У нас будуть прямі корпоративні відносини. Тобто, не офшор на Кіпрі, потім ще один офшор, а потім якась особа буде засновником. Ми це робимо для того, щоб була прозора структура власності юридичних осіб", — зазначив уповановажений Зеленського.

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