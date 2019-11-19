Світовий банк покращив прогноз щодо зростання ВВП України у 2019 році

Світовий банк покращив свій прогноз щодо зростання ВВП України у 2019 році з 3,4% до 3,6%.

Про це повідомила старший економіст банку Анастасія Головач на пресконференції у Києві, передає БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На 2019 рік ми не очікуємо ніяких сюрпризів і думаємо, що ВВП України виросте на 3,6%. Хороший показник, але зовнішні ризики, деяким чином, для України посилюються, тому важлива структурна трансформація економіки", – заявила Головач.

Вона зазначила, що збереження нинішніх темпів економічного зростання потребують зростання капінвестицій. При цьому Світовий банк зберіг прогнози зростання економіки в 2020 році на 3,7% ВВП, в 2021 – на 4,2%.

За її словами, дефіцит платіжного балансу в Україні в 2019 році очікується на рівні 3,1% ВВП, проте через потенційну втрату доходів від транзиту газу і несприятливої ​​кон'юнктури на світових ринках цей показник збільшиться в 2020 і 2021 рр. до 3,6% і 3,8% ВВП.

"Але за умови швидких реформ вже в найближчий місяць очікуємо, що Україна зможе зберегти темпи економічного зростання на рівні 3,7% в 2020 році і прискорити їх до 4,2% в 2021 році", – пояснила Головач.

"Важливим фактором скороченням тиску на дефіцит бюджету є контроль за поточними витратами бюджету і зважене скорочення мінімальної заробітної плати в цьому році – лише на рівні 12%, що дуже контрастує з попередніми роками", – зазначила Головач.

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При цьому, інфляція продовжить тренд на зниження: з 9,8% на кінець минулого року до 6,4% до кінця цього року, а також 5,5% і 5% в 2020 і 2021 рр. відповідно.

У СБ вважають, що рівень державного боргу України також продовжить зниження в поточному році складе до 51,7% ВВП. При цьому СБ зберіг прогноз його подальшого зростання в 2020 і в 2021 рр. до 54,6% і 55,3% ВВП відповідно.

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