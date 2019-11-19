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Ср., лист.
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Чехія очікує на рестарт взаємин з українським бізнесом та владою

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Прем'єрміністр Чехії Андрій Бабіш сподівається на перезавантаження економічних відносин з Україною.

Про це він заявив на спільному брифінгу у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, інформує БІЗНЕС.

Бабіш зауважив, що чеський прем'єр вперше прибув до України після 10-річної перерви. "Я би назвав це певним рестартом наших взаємин...З нами є велика делегація підприємців з конкрентними пропозиціями щодо інвестицій. Я говорю про невеличкий рестарт, і переконаний, що ми будемо розвивати ті речі, про які ми сьогодні говорили", — сказав він.

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Бабіш повідомив, що на сьогоднішній день в Україні фунціонують 220 чеських фірм. Також, за його даними, з 2014 року Чехія надала Україні 15 млн євро на підтримку реформ. 

Український лідер, у свою чергу, додав, що під час сьогоднішньої зустрічі сторони обговорили питання захисту чеського бізнесу і збільшення інвестицій в Україну.

інвестиції бізнес Чехія