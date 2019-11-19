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Ср., лист.
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У Милованова ініціюють законопроєкт про скринінг інвестицій

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підготувало законопроєкт про скринінг інвестицій.

Про це повідомив очільник Мінекономіки Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Відповідний документ оприлюднений на сайті міністерства. "Це механізм контролю за інвестиціями в Україну. Він буде також використовуватись для того, щоб іноземці не купували землю. Це також стосується контролю та моніторингу купівлі землі або інвестицій в Україну осіб з подвійним громадянством", — пояснив Милованов.

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Нагадаємо:

інвестиції Законопроєкт Мінекономіки скринінг