У Милованова ініціюють законопроєкт про скринінг інвестицій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підготувало законопроєкт про скринінг інвестицій.
Про це повідомив очільник Мінекономіки Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
Відповідний документ оприлюднений на сайті міністерства. "Це механізм контролю за інвестиціями в Україну. Він буде також використовуватись для того, щоб іноземці не купували землю. Це також стосується контролю та моніторингу купівлі землі або інвестицій в Україну осіб з подвійним громадянством", — пояснив Милованов.
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Нагадаємо:
- Україна покращила позиції в рейтингу зв'язків з інвесторами.
- Прем'єрміністр Олексій Гончарук закликав іноземних інвесторів звертатися до Комісії з питань захисту прав бізнесу при Кабінеті міністрів у разі виникнення проблем із державними органами.
- Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.