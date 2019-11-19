Гончарук обіцяє іноземним інвесторам захист від держорганів

Прем'єрміністр Олексій Гончарук закликав іноземних інвесторів звертатися до Комісії з питань захисту прав бізнесу при Кабінеті міністрів у разі виникнення проблем із державними органами.

Про це він заявив під час Українсько-чеського бізнес-форуму, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Розуміючи масштаб викликів, ми в офісі Кабінету міністрів створили спеціальний орган для роботи з інвесторами. Тому якщо у вас виникнуть будь-які проблеми або незручності в роботі з органами державної влади, у вас є такий інструмент", – сказав Гончарук.

Водночас прем'єрміністр Чеської Республіки Андрей Бабіш відзначив необхідність відновлення діяльності міжвідомчої комісії між країнами.

Під час форуму низка чеських та українських компаній у присутності обох прем'єрів уклали угоди і меморандуми про співпрацю.

Нагадаємо, Україна покращила позиції в рейтингу зв'язків з інвесторами.