Українці проти легалізації азартних ігор – опитування

Переважна більшість українців, виступає проти легалізації грального бізнесу.
Про це свідчать дані опитування групи Рейтинг, інформує БІЗНЕС.
Згідно з результатами опитування, майже 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу ні при яких умовах.
За легалізацію грального бізнесу без всяких обмежень виступають тільки 11% опитаних, 27% – підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу.
При цьому азартними людьми вважають себе чверть українців, за останні два роки ця кількість не змінилася. Більш азартними є чоловіки, молодь і люди з більш високими доходами.
"Майже половина азартних людей грали хоча б раз в азартні ігри на гроші протягом останніх п'яти років, як правило, це чоловіки середнього і молодшого віку з відносно високим рівнем доходів", – відзначають в "Рейтингу".
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Найчастіше вони грали у лотереї (31%) і робили ставки в букмекерських конторах (29%). Чверть грали на ігрових автоматах, стільки ж - в карти на гроші, кожен шостий – в інтернет-казино, кожен десятий – в казино.
Серед людей, які не грали в азартні ігри, найбільш поширеним є твердження, що гроші потрібно заробляти, а не вигравати (48%).
Дослідження було проведено 27-30 вересня 2019 року. Аудиторія дослідження – населення України віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.
Нагадаємо:
- У липні президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт щодо ігрових автоматів та ломбардів.
- На початку серпня Зеленський заявив про намір легалізувати роботу казино у п’ятизіркових готелях.
- В Україні азартні ігри заборонені з 2009 року. Штраф за порушення складає 8000 мінімальних зарплат (близько 33 млн грн).
- 30 вересня Кабінет міністрів схвалив та спрямував до Верховної Ради Програму дій уряду та низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу.
- Кабінет міністрів розраховує отримати від легалізації грального бізнесу в Україні 2-2,5 млрд грн.