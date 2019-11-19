В "Укрексімбанку" шукають нового голову, оголошено конкурс

Рішення про проведення конкурсу було прийнято до затримання чинного голови правління "Укрексімбанку" за підозрою у відмиванні коштів, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Міністерство фінансів.

Приймати документи будуть до 2 грудня 2019 року. 3 грудня комітет з питань призначень Наглядової ради банку спільно з компанією з добору персоналу відбере до 10 учасників конкурсу, яких допустять до наступного етапу.

4−6 грудня комітет з питань призначень наглядової ради банку спільно з компанією з підбору персоналу проведе співбесіду з відібраними кандидатами, з яких рекомендує трьох осіб для проходження фінального етапу відбору.

Фінальний етап — співбесіди кандидатів з наглядовою радою банку — призначений на 6 грудня. Умови проведення конкурсу та вимоги до претендентів доступні за посиланням.

Нагадаємо, 16 листопада ЗМІ повідомили, що в Києві невідомі викрали голову "Укрексімбанку" Олександра Гриценка. Згодом стало відомо, що його затримала СБУ і помістили в ізолятор тимчасового утримання.

За даними силовиків, що Гриценка затримали в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч.5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч.3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

В "Укрексімбанку" запевнили, що затримання глави правління не вплине на роботу банку.

18 листопада суд відпустив главу "Укрексімбанку" під заставу в 3 млн грн.