Держбюджет-2020 ще змінюватимуть – Разумков

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у ефірі програми "Свобода слова", інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що ухвалений проєкт бюджету на 2020 рік не ідеальний. "Про це також говорили народні депутати, звертаючись до уряду, про те, що не були враховані всі пропозиції, які надходили від представників різних політичних сил... Буде ще багато дискусій навколо бюджету. Я впевнений, що і він буде зазнавати деяких змін" , — зазначив Разумков.

Водночас він визнав, що держбюджет не ідеальний. "Але я не впевнений, що якби ми затягнули цей процес, то це суттєво поліпшило би бюджет на 2020-й рік для нашої держави", — зазначив спікер парламенту.

Оцінюючи показники фінансового документу, він зауважив, що "не так усе райдужно, як би хотілося, але ми виходили з тих можливостей, які на сьогодні є та були запропоновані урядом". Кардинально змінити ці позиції упродовж досить короткого проміжку, за словами Разумкова, не було змоги ані у членів Кабміну, ані в парламентарів.

Водночас відповідаючи на запитання, чому Рада відмовилась від третього читання проєкту головного фінансового документа країни, спікер мотивував це тим, що "частіше за все бюджет і приймався у другому читанні та в цілому, дуже рідко йшли на третє читання, а ще рідше — коли розглядали повністю, постатейно".

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