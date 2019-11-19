Аеропорт Харкова потрапив до ТОП-5 рейтингу летовищ Європи

Міжнародний аеропорт "Харків" за підсумками третього кварталу 2019 року, увійшов у європейський ТОП-5 за динамікою приросту пасажиропотоку серед аеропортів, які обслуговують до 5 млн мандрівників на рік.

Рейтинг оприлюднило Європейське відділення Міжнародної ради аеропортів ACI Europe, повідомляє БІЗНЕС.

ACI Europe щомісяця складає глобальні рейтинги, аналізуючи водночас дані понад 230 аеропортів Європи та загальні тренди в світі. За динамікою приросту пасажиропотоку, за підсумками III кварталу 2019 року, аеропорт "Харків", який входить до групи DCH Олександра Ярославського, з показником 42,1% посів четверте місце у своїй категорії серед п'яти європейських аеропортів.

"Харківський аеропорт має шанси надалі посідати високі місця в континентальних рейтингах, маючи стабільний довгострокове зростання ключових показників протягом тривалого періоду. Так, за підсумками жовтня 2019 року, пасажиропотік аеропорту "Харків" збільшився на рекордні 70%", – зазначила компанія-оператор аеропорту New Systems AM, що також входить в DCH.

Нагадаємо, у червні "Бориспіль" очолив рейтинг аеропортів Європи.

Довідка: Європейське відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), що базується в Брюсселі, представляє понад 500 аеропортів в 46 європейських країнах. Члени ACI Europe забезпечують понад 90% комерційних повітряних перевезень в Європі: 2,3 мільярда пасажирів, а також 21,2 мільйона тонн вантажів і 25,7 мільйона повітряних перевезень за підсумками 2018 року.