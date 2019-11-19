Уряд вивчає можливість підвищення лімітів для ФОПів

У Кабінеті міністрів вивчають питання підняття лімітів максимально можливого річного доходу, який може мати фізична особа-підприємець.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович на зустрічі з представниками громадських організацій, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Зараз ми вивчаємо питання підвищення лімітів для ФОПів, лібералізацію штрафних санкцій, пов’язаних із використанням РРО, запровадження мораторію на проведення перевірок. Крім того, Міністерство фінансів готує роз’яснення щодо бухгалтерського та товарного обліку, а також низки інших питань", — повідомив Романович.

За його словами, ці питання будуть обговорюватись на найближчих засіданнях Координаційної Ради з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва.

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Учасники зустрічі домовились продовжити діалог за участю представників громадськості, бізнесу та інших міністерств та відомств.

"Сьогоднішня зустріч — це важливий крок до конструктивного діалогу між владою та підприємцями. Якщо ми об'єднаємося, будемо довіряти один одному, то спільно напрацюємо найбільш ефективну модель для ведення бізнесу в Україні. А також запропонуємо зміни до законодавства, які будуть вигідними для всіх: і для держави, і для підприємців", — заявив міністр Тимофій Милованов.

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