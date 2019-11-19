В Україні переглянуть ліміт на володіння землею

Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
Про це розповів Голова парлменту Дмитро Разумков під час брифінгу, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.
"Максимальний ліміт на землю, скажімо так, в одні руки, він теж, скоріше за все, переглядатиметься під час підготовки законопроєкту між першим і другим читанням", – сказав Разумков.
Крім того, уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко також повідомив інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", що компроміс із питання граничної концентрації сільгоспземлі в одних руках після зняття мораторію на її продаж знайдуть після дискусій з усіма учасниками процесу.
"Найбільш дискусійне, що у нас сьогодні залишилося, і те, навколо чого у нас буде в парламенті гаряча дискусія, це питання концентрації. 213 тис га в одні руки не сприймається суспільством, це занадто великі обсяги, і це, безумовно, ми переглядатимемо. Але питання того, в якому форматі, які критерії, чи будуть це якісь відсоткові, 0,5%, припустимо, або 0,3%, або це буде зафіксовано в гектарах, що не більше ніж стільки-то", - сказав він.
За його словами, Зеленський дав йому доручення опрацювати це питання з народними депутатами, профільними асоціаціями, власниками паїв та безпосередньо з органами державної влади та місцевого самоврядування.
"Вони мають висловити свою позицію, ми це все опрацюємо, і в рамках їхніх пропозицій намагатимемося знайти компроміс. Я думаю, що з питання концентрації земель на початок грудня у нас вже буде якась проектна частина, яка має влаштувати всіх", – пояснив Лещенко.
Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.
Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
У серпні 2019 року набуло чинності рішення ЄСПЛ, згідно з яким мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує права українських громадян у частині вимог Європейської конвенції з прав людини.