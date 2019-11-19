В Україні переглянуть ліміт на володіння землею

Про це розповів Голова парлменту Дмитро Разумков під час брифінгу, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

"Максимальний ліміт на землю, скажімо так, в одні руки, він теж, скоріше за все, переглядатиметься під час підготовки законопроєкту між першим і другим читанням", – сказав Разумков.

Крім того, уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко також повідомив інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", що компроміс із питання граничної концентрації сільгоспземлі в одних руках після зняття мораторію на її продаж знайдуть після дискусій з усіма учасниками процесу.

"Найбільш дискусійне, що у нас сьогодні залишилося, і те, навколо чого у нас буде в парламенті гаряча дискусія, це питання концентрації. 213 тис га в одні руки не сприймається суспільством, це занадто великі обсяги, і це, безумовно, ми переглядатимемо. Але питання того, в якому форматі, які критерії, чи будуть це якісь відсоткові, 0,5%, припустимо, або 0,3%, або це буде зафіксовано в гектарах, що не більше ніж стільки-то", - сказав він.

За його словами, Зеленський дав йому доручення опрацювати це питання з народними депутатами, профільними асоціаціями, власниками паїв та безпосередньо з органами державної влади та місцевого самоврядування.



"Вони мають висловити свою позицію, ми це все опрацюємо, і в рамках їхніх пропозицій намагатимемося знайти компроміс. Я думаю, що з питання концентрації земель на початок грудня у нас вже буде якась проектна частина, яка має влаштувати всіх", – пояснив Лещенко.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.

У серпні 2019 року набуло чинності рішення ЄСПЛ, згідно з яким мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує права українських громадян у частині вимог Європейської конвенції з прав людини.