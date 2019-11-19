UDP Renewables запустила на Миколаївщині СЕС вартістю 5 млн євро

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.

СЕС "Первомайськ" займає площу 12,3 га, на якій встановлено понад 19,7 тис. сонячних панелей потужністю 330 Вт виробництва Jinko Solar — компанії, яка є найбільшим світовим виробником сонячних панелей. Така кількість панелей може генерувати майже 7600 МВт∙год електроенергії на рік. Це достатня кількість для забезпечення потреб 3250 домогосподарств.

"За перші дев’ять місяців цього року потужність відновлюваних джерел енергії в Україні зросла вдвічі. Ми з партнерами вважаємо стратегічно важливим подальше збільшення частки ВДЕ в енергоміксі країни та слідкуємо за тим, щоб виробництво енергії на наших станціях відповідало найкращим світовим практикам",— зазначив засновник UFuture Василь Хмельницький.

Експлуатація СЕС "Первомайськ" дозволить скоротити викиди діоксиду вуглецю до 11 тис. тонн на рік.

"Наша команда доклала значних зусиль для введення в експлуатацію СЕС "Первомайськ". Цей проєкт є черговим внеском до реалізації Національної енергетичної стратегії. Вже до кінця 2019 року Україна досягне 4% частки ВДЕ у загальному виробництві електроенергії. Вдячні нашим партнерам — групі компаній KNESS, юридичній компанії Everlegal та фінансовому партнеру АБ “УКРГАЗБАНК” за підтримку у реалізації проєкту",— наголосив керівний партнер компанії UDP Renewables Сергій Євтушенко.

Під час будівництва на станції було створено 125 робочих місць. Генеральним підрядником об’єкту виступила група компаній KNESS.

Нагадаємо:

На початку червня 2019 року компанія UDP Renewables уклала угоду з ACCIONA про будівництво двох сонячних електростанцій (СЕС) в Одеській області, залучивши 30,6 млн євро інвестицій.

У липні UDP Renewables ввела в експлуатацію СЕС "Скіфія-Солар-2".

Довідка: UDP Renewables – інвестиційно-девелоперська компанія в галузі відновлюваної енергетики. Диверсифікуючи ресурси та розміщення своїх об’єктів, UDP Renewables планує вже до 2022 року стати одним із найбільших виробників чистої енергії в Україні з загальною потужністю електростанцій понад 300 МВт.

Стратегічним інвестором UDP Renewables є холдингова компанія українського підприємця Василя Хмельницького UFuture, яка об’єднує його бізнесові та соціальні проєкти. Компанія має диверсифікований портфель активів у галузях нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюється у $550 млн, а загальна капіталізація бізнесів, у які вона інвестувала, становить понад $1 млрд.