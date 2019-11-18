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19
Вт., лист.
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Суд відпустив главу "Укрексімбанку" під заставу в 3 млн грн

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Печерський районний суд Києва відпустив главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка під заставу в розмірі майже 3 млн грн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на телеканал "Прямий".

Таким чином, суд відхилив клопотання прокурорів про взяття його під варту. Заставу за Гриценка планується внести завтра-післязавтра.

Зазначимо, що прокуратура вимагала взяти Гриценка під варту. В якості альтернативного заходу обвинувачення наполягало на заставі в розмірі 100 млн грн. 

Нагадаємо, 16 листопада ЗМІ повідомили, що в Києві невідомі викрали голову "Укрексімбанку" Олександра Гриценка. Згодом стало відомо, що його затримала СБУ і помістили в ізолятор тимчасового утримання.

За даними силовиків, що Гриценка затримали в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч.5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч.3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

В "Укрексімбанку" запевнили, що затримання глави правління не вплине на роботу банку. 

 

суд застава Укрексімбанк