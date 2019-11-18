Омбудсмен просить КСУ звільнити "сплячі" ФОПи від сплати ЄСВ

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Конституційного суду України (КСУ) з поданням щодо визнання неконституційними окремих положень Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Денісова зазначила, що за період 2016-2017 років влада суттєво змінила принципи збору єдиного внеску та розширила коло осіб, що підпадають під вимоги його обов’язкового нарахування та сплати. Більшість новацій стосувались економічних та соціальних інтересів представників малого бізнесу, а саме ФОПів, в тому числі тих, що обрали спрощену систему оподаткування.

Зокрема, за її словами, ухвалення двох Законів України (№ 1774 від 06.12.2016 та № 2148 від 03.10.2017) призвело до скасування права добровільної сплати єдиного внеску у разі відсутності доходу та запровадження примусу щодо нарахування та сплати ЄСВ у розмірі мінімального страхового внеску незалежно від того, здійснювалась підприємницька діяльність чи ні (так званий ЄСВ для "сплячих" ФОП), включаючи працюючих на сезонній основі або нерегулярно, а також у випадках відпустки або хвороби.

Читайте також:

The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Щомісяця в Україні реєструють понад 26 тисяч підприємств

"Провівши аналіз нормативно – правових актів України, судової практики та наукової доктрини визначено, що нарахування єдиного внеску для ФОПів (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) у звітному періоді, в якому вони не отримали дохід звужує зміст та обсяг прав фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, що є порушенням вимог статей 8, 22,41 та 42 Конституції України, а також не відповідає принципу соціальної справедливості, який закріплено у Податковому кодексі України", — зазначила омбудсмен.

Вона повідомила, що за підсумаками робочої зустрічі з представниками бізнесу, наукових установ та правозахисниками було вирішено направити відповідне конституційне подання до КСУ, в якому автори просять визнати неконституційними окремі положення Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

"Переконана, що такий крок дасть змогу відновити соціальну справедливість, зменшити податкове навантаження на найбільш незахищений прошарок економічно активних громадян — представників малого бізнесу, що сприятиме налагодженню партнерських відносин малого бізнесу та держави", — наголосила Денісова.

Нагадаємо: