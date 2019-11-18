Чесні ФОПи виграють від нових законів – Маркарова

Чесний малий бізнес виграє від нових норм законодства щодо фізичних осіб – підприємців.
Таку думку в інтерв'ю НВ Бізнес висловила міністр фінансів України Оксана Маркарова, інформує БІЗНЕС.
"Чесний ФОП від цього тільки виграє. Програють ті, у кого прибуток більший, ніж ліміти в його групі, а також ті підприємці, які насправді водії, офіціанти, касири на підприємстві, власник якого ухиляється від легального працевлаштування співробітників", – сказала міністр.
На запитання, скільки додаткових податків планується отримати, розкривши такі схеми, Маркарова сказала: "Ніскільки".
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"Верховна Рада ухвалювала ці закони не для отримання додаткових податків. Ми віримо, що люди нам не брешуть. Ми даємо їм можливість дешево, просто і безкоштовно зробити звітність, яка захищає їхні ж права споживача. Ми розуміємо, що до повноцінного введення нова податкова повинна довести малому бізнесу, що їхні права не будуть порушуватися і що їх не будуть тиранити. Також не забуваймо, що продаж з чеками — це передусім захист прав споживача", ~ наголосила міністр.
Маркарова нагадала, що для фізосіб-підприємців ставки єдиного податку залишилися незмінними, ліміти доходів не зменшилися, а навпаки, у другій групі ФОП навіть зросли до 2,5 млн грн. Єдина новація - через рік для готівкових розрахунків підприємцям потрібно буде використовувати реєстратори розрахункових операцій, і то будуть не касові апарати, а інноваційні програми в смартфоні. Підприємцю залишиться тільки завантажити безкоштовний додаток для взаємодії з податковою службою на свій телефон.
Нагадаємо:
- 29 серпня 2019 року у Верховній Раді України зареєстрували два законопроєкти щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг: № 1053 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг".
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Члени Української Ради Бізнесу закликали Верховну Раду внести зміни у законопроєкт №1073.
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18 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, спрямовані на запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій та механізму кешбеку.