Tesla інвестує майже 4 млрд євро у свій завод під Берліном

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. планує інвестувати майже 4 млрд євро у свій перший європейський завод під Берліном.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на газету Deutsche Welle.

Зазначається, що початок будівництва заводу, який розташується у невеликому населеному пункті Грюнхайде, приблизно за 40 кілометрів від Берліна, запланований на перший квартал 2020 року.

Фабрика займе 300 гектарів. За даними видання, Tesla планує викупити ще близько 10 га у розташованого поруч центру вантажних перевезень. У разі згоди з боку уряду ФРН і Євросоюзу Tesla може розраховувати на державну підтримку у розмірі близько 300 млн євро.

Очікується, що будівництво заводу завершиться до кінця 2021 року, а першими будуть випускатися машини Tesla Model Y. Надалі планується випуск в цілому до 150 електромобілів різних моделей щорічно.

У компанії розраховують, що після завершення першого етапу будівництва на заводі працюватимуть більше 3 тисяч людей, а після закінчення усіх будівельних робіт — від 7 до 8 тисяч.

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