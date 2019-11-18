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19
Вт., лист.
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Tesla інвестує майже 4 млрд євро у свій завод під Берліном

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Американський виробник електромобілів Tesla Inc. планує інвестувати майже 4 млрд євро у свій перший європейський завод під Берліном.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на газету Deutsche Welle.

Зазначається, що початок будівництва заводу, який розташується у невеликому населеному пункті Грюнхайде, приблизно за 40 кілометрів від Берліна, запланований на перший квартал 2020 року.

Фабрика займе 300 гектарів. За даними видання, Tesla планує викупити ще близько 10 га у розташованого поруч центру вантажних перевезень. У разі згоди з боку уряду ФРН і Євросоюзу Tesla може розраховувати на державну підтримку у розмірі близько 300 млн євро.

Очікується, що будівництво заводу завершиться до кінця 2021 року, а першими будуть випускатися машини Tesla Model Y. Надалі планується випуск в цілому до 150 електромобілів різних моделей щорічно.

У компанії розраховують, що після завершення першого етапу будівництва на заводі працюватимуть більше 3 тисяч людей, а після закінчення усіх будівельних робіт — від 7 до 8 тисяч.

Нагадаємо:

  • Раніше Tesla заявляла про намір розпочати виробництво автомобілів в Європі у 2021 році. На своєму першому європейському підприємстві компанія вироблятиме електрокари Model 3 та Model Y.
  • 12 листопада 2019 року засновник Tesla Ілон Маск повідомив про намір збудувати під Берліном свій перший європейський завод з виробництва електрокарів та акумуляторів до них.
Tesla завод Берлін