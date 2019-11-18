Google у Кабміні: корпорація надала уряду 1000 безкоштовних акаунтів

Корпорація вже надала уряду тисячу безкоштовних акаунтів, заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Ми домовились з Google, що нам надають 1000 безкоштовних акаунтів. За це ми їм дуже вдячні. Перш за все я розраховую на Google Docs та Spreadsheet. Ви навіть не уявляєте, скільку часу витрачають державні службовці через те, що не можуть просто "зашерити" документи та працювати над ними разом. Замість цього багато часу йде на логістику папірців та кресленню по них олівцями”, — написав Дубілет.

Також мінстр розраховує на Google Forms. За його словами наразі збір інформації із держорганів забирає багато часу, бо інформація збирається через документи та потім систематизується вручну.

"Звісно, є випадки, коли інструменти Google використовувати неможна (наприклад, інформація з обмеженним доступом), але таких випадків небагато", – додав міністр.

Читайте також: Google запустив безкоштовну платформу для малого бізнесу

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт, який дозволить публікувати закони та інші документи на офіційних сайтах, а не в офіційних друкованих органах. Дубілет пояснив, причиною появи законопроєкту став інцидент із браком місця на шпальті видання.

Після ухвалення такого закону подальша доля цих двох видань буде обговорюватися з суспільством.