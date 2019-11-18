У Morgan Stanley прогнозують ослаблення долара

В інвестбанку Morgan Stanley очікують, що наступного року долар може ослабнути на тлі прискорення економічного зростання за межами США.

Morgan Stanley прогнозує, що американські акції та корпоративні облігації будуть показувати відстаючу динаміку у 2020 році, пише БІЗНЕС із посиланням на "Економічну правду".

"Ми бачимо найбільший потенціал зростання на ринках з більш явними перспективами досягнення зростання прибутків компаній (Японія і ринки) або простором для масштабного перегляду оцінок на зниження політичних ризиків (Європа)", – зазначили стратеги в щорічному прогнозі.

Morgan Stanley очікує незначного зниження індексу S&P 500 до кінця наступного року – до 3000 з 3120 станом на кінець минулого тижня.

Американські акції були глобальними лідерами цього року, хоча й не сильно відірвалися від європейських – обидва ринки отримали підтримку від початку нового циклу пом'якшення політики центробанків. Morgan Stanley помилився в розрахунках щодо цього циклу рік тому, коли стратеги займали "нейтральну" позицію по акціях щодо бенчмарку. Індекс MSCI AC World на даний момент приніс сукупний дохід на рівні 22% з початку 2019 року. "Ми недооцінили агресивність відповіді центробанків, зниження інфляції в розвинених країнах, яке зробило його можливим, і готовність інвесторів платити набагато вищі мультиплікатори навіть на тлі переходу глобальних темпів зростання прибутку компаній в негативну зону", – написали аналітики банку і зазначили, що банкам навряд чеи вдасться вдруге здійснити той самий трюк.

Виклики для США наступного року варіюються від ризику, що корпоративні прибутки вже досягли піку, до високої порівняльної вартості акцій і "специфічного" політичного ризику напередодні президентських виборів. "Підвищені оцінки активів США, швидше за все, знизяться на тлі уповільнення темпів економічного зростання США до трендових, що надасть додатковий тиск на долар на тлі зниження чистого припливу портфельних інвестицій", - написали валютні стратеги Morgan Stanley.

Morgan Stanley все ж бачить потенціал відновлення долара стосовно валют, що залежать від циклу зростання, у другій половині 2020 року в ситуації, коли президентські вибори можуть зробити ситуацію складнішою" з точки зору ризику. Валюти-гавані, такі, як єна та швейцарський франк, також можуть виграти, зазначає банк. На боргових ринках Morgan Stanley займає нейтральну позицію по казначейським облігаціям США та японським держпаперам та "нижче ринку" - по суверенним бондам Німеччини та Великої Британії. Серед корпоративних облігацій банк чекає позитивної динаміки в Азії та Європі щодо американських паперів.

Нагадаємо, у Morgan Stanley прогнозують падіння гривні до кінця року.