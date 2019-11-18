В Україні хочуть спростити реєстрацію таксі

У Міністерстві інфраструктури України розробляють законопроєкт, який змінить отримання ліцензії на перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на повідомлення про початок діяльності.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу міністерства.

Йдеться про законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання діяльності з надання послуг перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення".

Документ передбачає дерегуляцію процедури набуття права на провадження діяльності з перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення (заміна ліцензій на повідомлення), надання "Укртрансбезпеці" повноважень щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про автомобільний транспорт шляхом здійснення "контрольного придбання послуг", а також надання їй функції ведення (адміністрування) державного реєстру перевізників.

Водночас у Мінінфраструктури зазначили, що спірними є питанням обов’язкового страхування пасажирів, введення відповідальності інформаційно-диспетчерських служб та нагляду/контролю за такими службами, введення прямої вимоги до водіїв щодо підтвердження їх психіатричного здоров'я, відсутності наркозалежності та причетності до злочинів проти життя і здоров'я, а також норм щодо блокування чи виключення з реєстру перевізника за систематичні порушення ПДР тощо.

У тижневий термін відповідний законопроєкт планується доопрацювати з врахуванням усіх зауважень.

Нагадаємо, у липні 2019 року Асоціація відповідальних перевізників, а також Uklon, Uber, Bolt, Transflot та інші гравці ринку розробили концепцію нового законодавчого регулювання ринку таксі, а також підписали меморандум про співпрацю.