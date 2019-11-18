ЄІБ та ЄБРР профінансують підвищення безпеки на українських дорогах

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) нададуть по 75 млн євро на реалізацію проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України".

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

Проєкт буде реалізований Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Кам’янець-Подільському та Одесі. Орієнтовна вартість проєкту становить 177 млн євро, з яких кредити ЄІБ – 75 млн євро, ЄБРР – 75 млн євро, а решта – власні кошти міст, технічна допомога та інші джерела фінансування.

Представники ЄІБ також розглядають можливість запуску другої частини цього проєкту з обсягом фінансування 50 млн євро із залученням інших українських міст.

Проте реалізувати другу частину почнуть після того, як будуть використані кошти надані містам в першій частині проєкту.

Нагадаємо, у 2020 році в Україні розпочнеться будівництво першої платної дороги зі Львова до польського Краковець у рамках проєкту GO Highway. Проїзд першою платною дорогою може коштувати 2-3 грн за кілометр.

Мінінфраструктури України планує зробити платним проїзд дорогами для іноземців, які заїжджають в Україну на авто з іноземними номерами.