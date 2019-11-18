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19
Вт., лист.
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ЄІБ та ЄБРР профінансують підвищення безпеки на українських дорогах

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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) нададуть по 75 млн євро на реалізацію проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України".

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

Проєкт буде реалізований Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Кам’янець-Подільському та Одесі. Орієнтовна вартість проєкту становить 177 млн євро, з яких кредити ЄІБ – 75 млн євро, ЄБРР – 75 млн євро, а решта – власні кошти міст, технічна допомога та інші джерела фінансування.

Представники ЄІБ також розглядають можливість запуску другої частини цього проєкту з обсягом фінансування 50 млн євро із залученням інших українських міст.

Проте реалізувати другу частину почнуть після того, як будуть використані кошти надані містам в першій частині проєкту.

Нагадаємо, у 2020 році в Україні розпочнеться будівництво першої платної дороги зі Львова до польського Краковець у рамках проєкту GO Highway. Проїзд першою платною дорогою може коштувати 2-3 грн за кілометр.

Мінінфраструктури України планує зробити платним проїзд дорогами для іноземців, які заїжджають в Україну на авто з іноземними номерами.

 

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